Inter: 4 - Atalanta: 0 | MAÇ SONUCU İtalya Serie A'nın 3. haftasında Inter, evinde Atalanta'yı 4-0 mağlup etti. Marcus Thuram (2), Nicola Barella ve Berat Djimsiti'nin (kk) golleriyle farklı kazanan Inter, puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu. Atalanta ise haftayı 3 puanla tamamladı.

Habertürk Giriş: 31.08.2024 - 00:23 Güncelleme: 31.08.2024 - 00:23 facebook

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