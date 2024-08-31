Inter: 4 - Atalanta: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 3. haftasında Inter, evinde Atalanta'yı 4-0 mağlup etti. Marcus Thuram (2), Nicola Barella ve Berat Djimsiti'nin (kk) golleriyle farklı kazanan Inter, puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu. Atalanta ise haftayı 3 puanla tamamladı.
İtalya Serie A'nın 3. haftasında Inter ile Atalanta karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan maçı kazanan 4-0'lık skorla Inter oldu.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Berat Djimsiti(KK), 10. dakikada Barella, 47 ve 56. dakikalarda Marcus Thuram attı.
Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı. Çalhanoğlu 61. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.
Bu sonuçla Inter puanını 7'ye çıkarırken, Atalanta 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Inter, Monza deplasmanına gidecek. Atalanta ise evinde Fiorentina'yı ağırlayacak.