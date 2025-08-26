Habertürk
        Inter: 5 - Torino: 0 | MAÇ SONUCU

        Inter: 5 - Torino: 0 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A Ligi'nde Inter, evinde Torino'yu 5-0 mağlup etti. Marcus Thuram (2), Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez ve Ange Bonny'nin golleriyle sezonu farklı galibiyetle açan Inter, puanını 3'e çıkardı. Torino ise haftayı puansız tamamladı.

        Giriş: 26.08.2025 - 00:05 Güncelleme: 26.08.2025 - 00:05
        Inter, açılışı 5 golle yaptı!
        İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) ilk haftanın kapanış maçında Inter, sahasında Torino'yu 5-0 yendi.

        Inter'e farklı galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Alessandro Bastoni, 36 ve 62. dakikalarda Marcus Thuram, 52. dakikada Lautaro Martinez ve 72. dakikada Ange Bonny, attı.

        Teknik direktörlüğünü Cristian Chivu'nun yaptığı Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sarı kart cezası nedeniyle 18 kişilik kadroda yer almadı.

        Torino forması giyen Emirhan İlkhan ise ilk 11'de başladığı mücadelede, 58. dakikada yerini Adrien Tameze'ye bıraktı.

        Bu sonucun ardından Inter puanını 3'e çıkarırken, Torino ise ilk haftayı puansız tamamladı.

        İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Inter, Udinese'yi ağırlayacak. Torino, Fiorentina'yı ağırlayacak.

