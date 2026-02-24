Inter - Bodo/Glimt maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?
Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan play-off turu rövanş maçları ile sürüyor. Bu bağlamda Inter sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlıyor. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Inter - Bodo/Glimt maçının saati ve karşılaşmanın canlı olarak yayınlanacağı kanal futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, Inter - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? İşte Inter - Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'leri...
Inter - Bodo/Glimt maçı için geri sayım başladı. Norveç'te oynanan ilk maçta rakibine 3-1 mağlup olan Inter, rövanş maçında avantajlı skoru elde edip üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. Konuk takım Bodo/Glimt ise skor avantajını koruyup rakibini saf dışı bırakmak istiyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun bu maçta forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, Inter - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı? İşte Inter - Bodo/Glimt maçı ne zaman? İşte Inter - Bodo/Glimt maçı canlı izle ekranı...
INTER - BODO/GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Inter-Bodo Glimt maçı 24 Şubat Salı günü saat 23.00'te oynanacak.
INTER - BODO/GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak rövanş mücadelesi Tabii Spor ekranlarından canlı izlenecek