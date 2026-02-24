Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Inter - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı?

        Inter - Bodo/Glimt maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

        Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan play-off turu rövanş maçları ile sürüyor. Bu bağlamda Inter sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlıyor. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Inter - Bodo/Glimt maçının saati ve karşılaşmanın canlı olarak yayınlanacağı kanal futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, Inter - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? İşte Inter - Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 18:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Inter - Bodo/Glimt maçı için geri sayım başladı. Norveç'te oynanan ilk maçta rakibine 3-1 mağlup olan Inter, rövanş maçında avantajlı skoru elde edip üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. Konuk takım Bodo/Glimt ise skor avantajını koruyup rakibini saf dışı bırakmak istiyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun bu maçta forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, Inter - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı? İşte Inter - Bodo/Glimt maçı ne zaman? İşte Inter - Bodo/Glimt maçı canlı izle ekranı...

        2

        INTER - BODO/GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Inter-Bodo Glimt maçı 24 Şubat Salı günü saat 23.00'te oynanacak.

        3

        INTER - BODO/GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA?

        Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak rövanş mücadelesi Tabii Spor ekranlarından canlı izlenecek

        4

        MUHTEMEL 11'LER

        Inter: Yaz; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito

        Bodo Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diyarbakır'da feci kaza: 5 kişi can verdi
        Diyarbakır'da feci kaza: 5 kişi can verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        ABD bölgeye 150'den fazla uçak sevk etti
        ABD bölgeye 150'den fazla uçak sevk etti
        Boğarak öldürüp evini ateşe vermişti... Ağır haksız tahrik indirimi yapıldı
        Boğarak öldürüp evini ateşe vermişti... Ağır haksız tahrik indirimi yapıldı
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        Lübnan'dan İsrail açıklaması
        Lübnan'dan İsrail açıklaması
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!