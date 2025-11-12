Habertürk
        Haberler Spor Futbol İtalya Inter'de Hakan Çalhanoğlu, ekim ayının oyuncusu seçildi! - Futbol Haberleri

        Inter'de Hakan Çalhanoğlu, ekim ayının oyuncusu seçildi!

        İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de kariyerini sürdüren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, lacivert-siyahlılarda ekim ayının oyuncusu seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 18:57 Güncelleme: 12.11.2025 - 18:57
        Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur!
        Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya ekibi Inter'de ekim ayının oyuncusu seçildi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre taraftarların oylarıyla belirlenen ayın oyuncusu ödülünün sahibi Hakan Çalhanoğlu oldu.

        Milli oyuncu, ekim ayında çıktığı maçlarda 4 gol kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise mücadelesinde bir kez fileleri havalandıran tecrübeli orta saha oyuncusu, Serie A'da ise Napoli'ye bir, Fiorentina'ya 2 gol attı.

        Bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Hakan Çalhanoğlu, 5 gol bulduğu Serie A'nın gol krallığı yarışında Bologna'dan İtalyan Riccardo Orsolini ile zirveyi paylaşıyor.

