        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Inter'de sakatlık şoku: Hakan Çalhanoğlu ve Acerbi - Futbol Haberleri

        Inter'de sakatlık şoku: Hakan Çalhanoğlu ve Acerbi

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Liverpool'u ağırlayan Inter'de, milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu sakatlanarak oyuna devam edemedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 23:58 Güncelleme: 09.12.2025 - 23:58
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu şoku!
        UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta karşılaşmasında İtalyan ekibi Inter sahasında İngiliz temsilcisi Liverpool ile kozlarını paylaştı.

        Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 11. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.

        31 yaşındaki oyuncunun yerine Piotr Zielinski dahil oldu.

        BİR SAKATLIK DAHA!

        Lacivert-siyahlılarda 31. dakikada ise Francesco Acerbi sakatlandı ve yerini Yann Bisseck'e bıraktı.

