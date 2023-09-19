Inter'den Hakan Çalhanoğlu için sakatlık açıklaması! Inter, Milan ile oynanan maçta sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu'nun, Şampiyonlar Ligi'nde Real Sociedad karşısında oynayamayacağını açıkladı

Serie A ekiplerinden Inter, Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlandığını açıkladı.

Milan maçında 1 gol atan ve oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu için Inter sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlık sebebiyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Sociedad maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Bu sezona çok formda giren ve Inter formasıyla 4 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu bu karşılaşmalarda 2 gollük katkı sağladı.