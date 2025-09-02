Habertürk
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı: UEFA listesine dahil edildi! - Futbol Haberleri

        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı: UEFA listesine dahil edildi!

        Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 22:38 Güncelleme: 02.09.2025 - 22:38
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için temas kurduğu Hakan Çalhanoğlu, Inter'in UEFA Şampiyonlar Ligi listesine dahil edildi.

        İtalyan kulübü, 2025-2026 sezonu için UEFA'ya bildirdiği kadroda Türk yıldıza da yer verdi. Böylece, milli futbolcunun Galatasaray'a transferi gündemden düşmüş oldu.

        Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla başarılı bir grafik çizen Çalhanoğlu bu sezon bir maçta süre alabildi.

