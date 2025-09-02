Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı: UEFA listesine dahil edildi!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için temas kurduğu Hakan Çalhanoğlu, Inter'in UEFA Şampiyonlar Ligi listesine dahil edildi.

İtalyan kulübü, 2025-2026 sezonu için UEFA'ya bildirdiği kadroda Türk yıldıza da yer verdi. Böylece, milli futbolcunun Galatasaray'a transferi gündemden düşmüş oldu.

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla başarılı bir grafik çizen Çalhanoğlu bu sezon bir maçta süre alabildi.