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        Haberler Futbol İtalya Inter, Juan Cuadrado’yu kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Inter, Juan Cuadrado’yu kadrosuna kattı

        İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) Inter, Juventus ile sözleşmesi sona eren Kolombiyalı orta saha oyuncusu Juan Cuadrado'yu kadrosuna kattı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 23:03
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        Juan Cuadrado, Inter'de
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        Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Cuadrado ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        İtalya'da daha önce Udinese, Lecce, Fiorentina’da forma giydikten sonra kısa süre İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea’de top koşturan Cuadrado, 2015-2016 sezonu başında geldiği Juventus’un formasını 8 sezon boyunca giydi.

        Cuadrado, bu süre içinde Juventus ile 5 İtalya Serie A, 4 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası kazandı.

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