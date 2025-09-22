Habertürk
        Inter, Sassuolo'yu 2 golle mağlup etti! - Futbol Haberleri

        Inter, Sassuolo'yu 2 golle mağlup etti!

        İtalya Serie A'nın 4. haftasında Inter, sahasında Sassuolo'yu 2-1 mağlup etti.

        Giriş: 22.09.2025 - 00:21 Güncelleme: 22.09.2025 - 00:21
        Inter, Sassuolo karşısında hata yapmadı!
        İtalya Serie A'nın 4. haftasında Inter, Sassuolo'yu evinde ağırladı. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Inter, 2-1 kazandı.

        Milano ekibine galibiyeti getiren golleri 14. dakikda Federico Dimarco ve 81. dakikada Tarik Muharremovic (K.K) attı. Deplasman ekibinin tek golünü 84. dakikada Walid Cheddira kaydetti.

        Inter formasıyla karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, mücadelenin 65. dakikasında yerini Davide Frattesi'ye bıraktı.

        Bu sonuçla birlikte puanını 6'ya çıkartan Inter, 10. sıraya yükseldi. Yeşil-siyahlılar ise 3 puanla 14. sırada kaldı.

        Milano ekibi gelecek hafta Cagliari'ye konuk olurken, Sassuolo evinde Udinese'yi ağırlayacak.

