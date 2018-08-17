Inter Turku - KuPS Kuopio maçı heyecanı

Inter Turku ve KuPS Kuopio, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Inter Turku 30 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken KuPS Kuopio 35 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Inter Turku, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. KuPS Kuopio, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 331 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Inter Turku kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.00, KuPS Kuopio sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Inter Turku son haftadaki Lahti müsabasında 0-0 berabere kaldı.

KuPS Kuopio ise PS Kemi maçında 3-1 kazandı.

Inter Turku, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 13 gol yedi.

KuPS Kuopio, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. KuPS Kuopio, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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