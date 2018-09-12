Inter Turku - VPS sahaya çıkıyor

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. Inter Turku, 13 Eylül 2018 Perşembe günü VPS takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:30. Maç öncesi Inter Turku 31 puanla 8. sırada, VPS 37 puanla 6. sırada bulunuyor. Inter Turku son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. VPS son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 515 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Inter Turku kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, VPS sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Inter Turku önceki hafta Hjk Helsinki mücadelesinde 3-0 yenildi.

VPS ise Lahti maçında 1-1 berabere kaldı.

Inter Turku, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 14 gol yedi.

VPS ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. VPS, 13 gol atarken 16 gol yedi.

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