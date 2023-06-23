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Haberler Gündem İnternet'ten Hastane Randevusu Alma: MHRS Online E-Nabız Sistemi Hastane Randevu Nasıl Alınır?
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İnternet'ten hastane randevusu alma: MHRS online E-nabız sistemi ile hastane randevusu nasıl alınır?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) online hastaların hastanede beklemesinin ve yoğunluğunun kontrol edilebilmesi için 2010 yılında başlanmış bir uygulamadır. Hastalar sisteme girerek istedikleri hastaneden randevu almakta ve tüm işlemleri sistem üzerinden görüntülemektedir. MHRS Online E-Nabız Sistemi ile hastane randevusu nasıl alınır? İşte detaylar…

İnternet'ten Hastane Randevusu Alma: MHRS Online E-Nabız Sistemi Hastane Randevu Nasıl Alınır?
HABERTURK.COM

Merkezi Hekim Randevu Sistemi, kısa adıyla (MHRS); hastaların hastaneden randevu almalarını kolaylaştırmak adına hazırlanmış bir portaldır. Hastalar; MHRS’den randevularını almakla birlikte, randevularını iptal de edebilir. MHRS Online E-Nabız Sistemi ile hastane randevusu nasıl alınır? Tüm bilgileri sizin için derledik…

Hastane Randevusu Alma

Vatandaşların hastanelerde beklemesini önlemek, hastanelerde yaşanan yoğunluğu azaltmak ve hekimlerin iş gücünü doğru kullanabilmesi amacıyla 2010 yılında MHRS’ye geçildi. Vatandaşların; sağlık bakanlığına bağlı 2. ve 3. basamak hastanelerden, ağız diş sağlığı merkezlerinden; 182 numaralı hattı arayarak veya internet üzerinden kolayca randevu alabilmesi sağlandı. Peki; sistem üzerinden randevu nasıl alınır? Sistem üzerinden randevu almak için şu süreçler takip edilir:

  • MHRS randevu al kısmına şifre ile girilir.( MHRS şifreniz yoksa e-devlet üzerinden de giriş yapabilirsiniz.
  • Hastane randevu al kısmına giriş yapılır.
  • Bulunduğunuz il, ilçe seçilir.
  • Ardından klinik seçilir.

İl, ilçe ve klinik gibi seçenekleri belirtmek zorunludur. Hastane, muayene yeri, hekim gibi diğer seçenekler ise; tercihe bağlıdır.

  • Çıkan seçeneklerden uygun olan tarih seçilerek kayıt oluşturulur.

Hastane Randevusu Sorgulama

Hastane randevusu sorgularken; bulunduğunuz il ve ilçeye göre tercih yapmak oldukça önemlidir. Aksi halde gidemediğiniz durumlarda sistem istediğiniz kliniğe 15 günlük süre boyunca randevu vermeyecektir. Sisteme giriş yaparak bulunduğunuz ili ve ilçeyi belirtip; randevu istediğiniz kliniği seçerek randevu olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.

Hastane Randevusu İptali

Hastaneden aldığınız randevuyu sistem üzerinden iptal etmek oldukça kolaydır. Gidemeyeceğiniz veya iptal etmek istediğiniz randevuyu sisteme girerek iptal edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlemler; sisteme giriş yapıp alt solda randevularım kısmına girip randevumu iptal et butonuna basabilirsiniz.

MHRS Online işlemler

MHRS online işlemlerde sadece hastaneden randevu alınmaz aynı zamanda aile hekiminizden de randevu alabilirsiniz. Ayrıca; 2019 yılına ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Covid-19 hastalığı için de aşı randevusu alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken yine sisteme girip; aşı randevusu al kısmını tercih etmektir.

Aşı randevusu al kısmına giriş yaptığınızda karşınıza Bionteck, Sinovac ve Turkovac seçenekleri çıkacaktır. Tercih ettiğiniz aşı türünü seçerek en erken tarihe randevu alabilirsiniz.

E-Nabız Giriş

E- Nabız sistemi; Türkiye’de kullanılan kişisel sağlık kaydı sistemidir. Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılında kullanıma açılan E-Nabız sistemi vatandaşların hastane ilgili tüm işlemleri görüntüleyebileceği şekilde tasarlanmıştır. Yazılan ilaçlardan yapılan testlere, çekilen emar sonucundan, gittiği kliniklere kadar pek çok bilgiyi içinde barındıran sistem; vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlamaktadır.

E-devlet şifresi veya aile hekimliğinden alınan geçici şifre ile sisteme giriş yapabilir, tüm kayıtlara ulaşabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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