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İnternetten 350 TL'ye almıştı! Pompalı dehşetin sanığı 'akıllı' çıktı!

İHA

Bursa'da, internetten 350 liraya aldığı pompalı tüfeği sokak ortasında denerken bir çocuğun ölümüne, bir çocuğun da sakat kalmasına sebebiyet veren sanık 'akıllı' çıktı

magandanın pompalı dehşeti

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi’nde 2016 yılının ekim ayında, internetten 350 liraya pompalı tüfek alan Sezai İsenç (30),silahı çuvaldan çıkartıp sokak ortasında ateş etti. O sırada mahallede bulunan Doğukan Avcı (16) ve sınıf arkadaşı Mustafa Paşa (16) saçmalardan yaralandı.

16 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

İHA'daki habere göre kahvedeki vatandaşlar tarafından Dr. Ayten Bozkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki gençten sırtına ve karın boşluğuna saçmalar isabet eden Doğukan Avcı hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli tutuklandı.

"RASTGELE ATEŞ ETMEYE BAŞLADIM"

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘canavarca hisle çocuğu kasten öldürmek ve yaralamak’ suçlarından iki defa müebbet hapis cezası talebiyle hakkında dava açılan Sezai İsenç'in yargılanmasına devam edildi. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan sanık, “Tüfeği internetten beğenip 350 liraya aldım. Tüfek elime geçince denemek istedim. Evimden çıkarak sokağa indim. Burada rastgele ateş etmeye başladım. Çocukları yaraladığımı görünce korkup kaçtım. Olay anında kendimde değildim. Söyleyebileceğim bir şey yoktur. İddiaları kabul ediyorum” dedi.

AKLİ DENGESİ YERİNDE ÇIKTI

Mahkeme heyeti ifadelerin ardından sanık hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu Yüksek İhtisas Dairesi’nden alınan raporda akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi. Karar aşamasına gelen duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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