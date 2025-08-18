İnternetten satılan "sahte kremler" deri hastalıklarını tetikleyebilir uyarısı

Özkol, Van'da iki haftada internetten ve aktardan aldıkları kremi kullanan 5 kişiyi vücutlarında ve yüzlerinde meydana gelen kızarıklık ve yanma şikayetiyle YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi altına aldıklarını belirtti.

Sosyal medya platformlarında güzellik unsurlarının öne çıkarılmasının insanları olumsuz etkileyebildiğini belirten Özkol, "İnsanlar başkalarının kullandığı kremi 'Benim de cildim böyle olur mu?' diye alıyorlar ancak çok kötü sonuçlarla karşılaşıyoruz. Çünkü herkesin cilt tipi ile vereceği reaksiyon aynı değil. Kremleri kullanmadan önce mutlaka bir dermatoloğa danışsınlar." dedi.

"CİDDİ SONUÇLARLA KARŞILAŞIYORUZ"

İnternetten çok ucuz fiyatlara "her derde deva" reklamı yapılarak satılan birçok krem olduğuna dikkati çeken Özkol, şunları kaydetti: "Bir arkadaşımız internet üzerinden satılan o kremi getirdi. İçerik yazmıyor. Sadece akne ve leke önleyici, tertemiz bir cilt vaadiyle içeriğinde herhangi bir bilimsel çalışmanın yer almadığı, içeriğinin yazılmadığı kremleri kullanıp ciddi reaksiyonlarla bize başvuruyorlar. İki haftada 5 ciddi vakayla karşılaştık. Kullandıkları kremi internetten 250 liraya almışlar. İnsanlar bunları kullanıyor. Ciddi sonuçlarla karşılaşıyoruz. Küçük bir cilt lekesini gidereyim derken çok daha büyük lekelere maruz kalıyorlar. Yoğun bakımda takip ettiğimiz bir hastanın sadece yüzünde olan lekesi kollarına, ellerine ve birçok yerine yayıldı. Bu lekelerin geçip geçmeyeceğini bilmiyoruz. Halkımıza uyarımız, lütfen internetten ve aktarlardan, 'leke giderir', 'cildi beyazlatır' ve 'sivilce izlerini yok eder' şeklinde reklamı yapılan kremleri almayalım. Daha kötü sonuçlarla karşılaşıyoruz."