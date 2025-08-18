Habertürk
        Haberler Sağlık İnternetten satılan "sahte kremler" deri hastalıklarını tetikleyebilir uyarısı | Sağlık Haberleri

        İnternetten satılan "sahte kremler" deri hastalıklarını tetikleyebilir uyarısı

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, internet sitelerinden güneş kremi ve kozmetik ürünler satın alırken dikkatli olunması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 16:54 Güncelleme: 18.08.2025 - 16:54
        İnternetten satılan sahte kremlere dikkat!
        Özkol, Van'da iki haftada internetten ve aktardan aldıkları kremi kullanan 5 kişiyi vücutlarında ve yüzlerinde meydana gelen kızarıklık ve yanma şikayetiyle YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi altına aldıklarını belirtti.

        Sosyal medya platformlarında güzellik unsurlarının öne çıkarılmasının insanları olumsuz etkileyebildiğini belirten Özkol, "İnsanlar başkalarının kullandığı kremi 'Benim de cildim böyle olur mu?' diye alıyorlar ancak çok kötü sonuçlarla karşılaşıyoruz. Çünkü herkesin cilt tipi ile vereceği reaksiyon aynı değil. Kremleri kullanmadan önce mutlaka bir dermatoloğa danışsınlar." dedi.

        "CİDDİ SONUÇLARLA KARŞILAŞIYORUZ"

        İnternetten çok ucuz fiyatlara "her derde deva" reklamı yapılarak satılan birçok krem olduğuna dikkati çeken Özkol, şunları kaydetti: "Bir arkadaşımız internet üzerinden satılan o kremi getirdi. İçerik yazmıyor. Sadece akne ve leke önleyici, tertemiz bir cilt vaadiyle içeriğinde herhangi bir bilimsel çalışmanın yer almadığı, içeriğinin yazılmadığı kremleri kullanıp ciddi reaksiyonlarla bize başvuruyorlar. İki haftada 5 ciddi vakayla karşılaştık. Kullandıkları kremi internetten 250 liraya almışlar. İnsanlar bunları kullanıyor. Ciddi sonuçlarla karşılaşıyoruz. Küçük bir cilt lekesini gidereyim derken çok daha büyük lekelere maruz kalıyorlar. Yoğun bakımda takip ettiğimiz bir hastanın sadece yüzünde olan lekesi kollarına, ellerine ve birçok yerine yayıldı. Bu lekelerin geçip geçmeyeceğini bilmiyoruz. Halkımıza uyarımız, lütfen internetten ve aktarlardan, 'leke giderir', 'cildi beyazlatır' ve 'sivilce izlerini yok eder' şeklinde reklamı yapılan kremleri almayalım. Daha kötü sonuçlarla karşılaşıyoruz."

        "KREM İLAÇ ALIRKEN MUTLAKA ECZANE ÜRÜNÜ ALALIM"

        Cilt leke tedavisinin zor olduğunu ve kişiye özel tedavi yöntemleriyle öne çıktığını ifade eden Özkol, "Hastalarımıza sabırlı olmalarını söylüyoruz. Bu tür şikayeti olanlara dermatoloji uzmanlarından destek almalarını tavsiye ediyoruz. İşte 'Arkadaşım, komşum bu kremi kullandı, ona iyi geldi.' deniliyor. Mesela onun cilt yapısı kalın, senin incedir. O krem sende cilt hastalıklarını tetikleyebilir. Bunlara dikkat edelim. Krem, ilaç alırken mutlaka eczane ürünü tercih edelim. Bilip bilmeden kullandığınız kozmetik ürünler ciddi sonuçlar doğurabilir" diye konuştu.

        Kentte "Cildi beyazlatıyor" ve "Sivilce izlerini yok ediyor" şeklinde reklamı yapılan kremleri alan 5 kişinin, yüzlerinde ve vücutlarında yaşadıkları rahatsızlıklar nedeniyle merkezlerine başvurduğunu anımsatan Özkol, "İnternetten aldığı kremi kullanan bir hastamızı yoğun bakımda 4 gün takip ettik. Nefes alamaz, konuşamaz haldeydi. Serviste takip ettiğimiz diğer hastamız da kremi 2-3 gün kullanmış. Herhangi bir reaksiyon görmemiş ardından ciddi bir alerjik tabloyla karşı karşıya kaldı. Tedavilerini yaptık" ifadelerini kullandı.

        "KREMİN İÇERİĞİNDE SADECE VAZELİN VAR"

        Havaların ısınmasıyla güneş kremlerine talebin arttığına dikkati çeken Özkol, şu uyarılarda bulundu: "Yaz aylarında güneş kremi başta olmak üzere çeşitli kozmetik ürünlerin satışları artıyor. Artan taleple piyasada sahte ve taklit ürünlerin yaygınlaşma riski bulunuyor. Tüketicilerin söz konusu kremleri satın alırken hem sahtecilik hem de ürün içerikleri ve son kullanma tarihi gibi unsurlara karşı dikkatli olması gerekiyor. 'Güneş kremi süreyim' derken sadece vazelin sürenler oluyor. Kremin içeriğinde sadece vazelin var. Güneşten korunmaya çalışırken kapkara bir görüntüyle karşımıza çıkanlar var. Bunlara dikkat etmek lazım."

