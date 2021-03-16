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İnterseks nedir? İnterseks ne demek?

Sosyal medyada basında gündeme gelen terimlerden biri interseksüelliktir. İnterseksin tıbbi açıklaması anormal üreme ve cinsiyet organlarıyla doğmuş olandır. İşte interseks kavramı ile ilgili merak edilen detaylar...

İnterseks nedir? İnterseks ne demek?

İnterseks bireyler birçok insandan daha farklı dış cinsiyet organlarına, iç üreme organlarına ve/veya iç salgı bezlerine sahiptirler. Tek tip “interseks beden” yoktur, toplum tarafından “anormal” farz edilmenin dışında ortak çok fazla bir şeyi olmayan çok çeşitli durumları kapsar.

İNTERSEKS NEDİR?

İnterseksüellik, hem erkeksi hem de kadınsı cinsiyet özelliklerine sahip olan insanların durumunu belirtir. İnterseksüel olmak için çift cinsiyetli olmak gerekmez. Birey içinde hem erkek hem kadın özellikleri taşıyabilir ve her iki cinse de duygusal ve/veya cinsel bir çekim hissedebilir.

Bu fenotipe interseksüel ismini 1916 yılında ilk olarak genetikçi Richard Goldschmidt verdi. İnterseksüellik yerine hermafroditlik veya erdişilik de terim olarak kullanılmaktadır.

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