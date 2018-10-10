Son konuşmasını arkadaşıyla telefonda yaptı

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İntihar eden çocukluk arkadaşının acısına dayanamayıp intihar etti

Adana'da çocukluk arkadaşının intihar ettiğini öğrenen lise 2. sınıf öğrencisi "hastayım" diyerek okuldan izin alıp evine giderek 11. kattan atlayarak intihar etti. Kız çocuğunun "Beni dayımın koynuna gömün hakkınızı helal edin" diye not yazdığı ortaya çıktı

10.10.2018 - 09:36 | Güncelleme: İHA

Adana'da çocukluk arkadaşının intihar ettiğini öğrenen lise 2. sınıf öğrencisi "hastayım" diyerek okuldan izin alıp evine giderek 11. kattan aşağı atlayarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Kemal Tuncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'inci sınıf öğrencisi S.Ö. (15), okuldan rahatsızım diyerek izin alıp eve geldi.
İHA'nın haberine göre, ailesi Ceyhan ilçesinde bir ziyarete gittiği için evde yalnız olan kız çocuğu, bir süre sonra balkona çıkarak kendisini 11'inci kattan boşluğa bıraktı. Apartman sakinlerin kız çocuğunun düştüğünü görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri, kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

3 AY ÖNCE ÇOCUKLUK ARKADAŞI İNTİHAR ETMİŞ

Olaydan sonra polis intiharla ilgili inceleme başlattı. Polis kız çocuğunun arkadaşlarıyla yaptığı görüşmede intihar ettiği gün en yakın arkadaşlarına "İskenderun ilçesinde Kayra isimli çocukluk arkadaşım vardı intihar etmiş. Çok üzüldüm çok kötüyüm" diyerek ağladığını öğrendi. Ayrıca kız çocuğunun bir süre sonra "hastayım" diyerek eve gittiğini saptadı. Polis eve girdiğinde ise "Beni dayımın koynuna gömün, hakkınızı helal edin" diye bir not buldu.

"BANU BEN UÇUYORUM"

Polis kız çocuğunun intihar etmeden önce de Banu isimli bir arkadaşı ile telefonda konuştuğu, bu şahsa da arkadaşı intihar ettiği için çok üzgün olduğunu söylediği ve kendisinin de yaşamak istemediğini söylediği ardından "Banu uçuyorum" diyerek kendini boşluğa bıraktığını belirledi.
Kız çocuğunun cenazesi otopsinin ardından akrabaları tarafından morgdan alındı. Çocuğun cenazesi 10 yıl önce cinayete kurban giden ve çok sevdiği dayısının yanına defnedildi.

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