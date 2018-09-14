Inverness C.T. - Partick Thistle düellosu

İskoçya Championship heyecanı devam ediyor. Inverness C.T., 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Partick Thistle takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Inverness C.T. 8 puanla 2. sırada, Partick Thistle 6 puanla 7. sırada bulunuyor. Inverness C.T. son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Partick Thistle, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 426 kodlu maçı oynayanlar; Inverness C.T. galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Partick Thistle galibiyet oranı 3.10. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Inverness C.T. önceki hafta Motherwell mücadelesinde 4-2 yenildi.

Partick Thistle ise Glasgow Rangers karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Inverness C.T., evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Partick Thistle, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Partick Thistle 1 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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