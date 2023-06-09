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Ioan Gruffudd'a 13 yaşındaki kızından uzaklaştırma talebiyle dava: Babamdan korkuyorum

Eylül 2021'de kendisi gibi oyuncu olan Alice Evans ile yollarını ayıran Ioan Gruffudd'ın 13 yaşındaki kızı Ella, babasına uzaklaştırma talebiyle dava açtı: Babamdan korkuyorum

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  • Ioan Gruffudd'a 13 yaşındaki kızından uzaklaştırma talebiyle dava: Babamdan korkuyorum - Magazin haberleri

    2007'de evlenen oyuncu Ioan Gruffudd ile Alice Evans, 2021'de yollarını ayırmıştı. Ella ve Elsie adında iki çocuğu bulunan Gruffudd'un henüz 13 yaşında olan kızı Ella babası için uzaklaştırma kararı talebiyle mahkemeye başvurdu. Bu kadarla da kalmayan Ella Gruffudd, babasının sevgilisi Bianca Wallace'e karşı da "korunma" talep etti. 
  • Ioan Gruffudd'a 13 yaşındaki kızından uzaklaştırma talebiyle dava: Babamdan korkuyorum - Magazin haberleri

    Mahkeme dokümanlarına göre; Ioan Gruffudd'un kızı Ella, 9 yaşındaki kardeşiyle birlikte babasının sevgilisiyle yaşadığı eve gittiğinde ikisinden de şiddet gördüğünü ileri sürdü. Bu yüzden de yasaların kendisini ve kardeşini koruma altına almasını talep etti.
  • Ioan Gruffudd'a 13 yaşındaki kızından uzaklaştırma talebiyle dava: Babamdan korkuyorum - Magazin haberleri

    Alice Evans ile Ioan Gruffudd'un büyük kızının mahkemeye sunduğu iddianame de ortaya çıktı. Ella Gruffudd'un ifadesine göre babasının sevgilisi Bianca Wallace, küçük kıza şiddet uyguladı. Babasının evinde bulunduğu sırada yaşanan ateşli bir tartışmanın ardından Wallace, 13 yaşındaki Ella'nın suratına kapıyı çarptı.
  • Ioan Gruffudd'a 13 yaşındaki kızından uzaklaştırma talebiyle dava: Babamdan korkuyorum - Magazin haberleri

    BABASININ YATAĞINA SÜT DÖKTÜ, YÜZÜNE YULAF FIRLATTI

    Ella'nın ileri sürdüğüne göre bu olay 26 Mayıs'ta gerçekleşti. Ella, o gün babasının sevgilisi Bianca Wallace ile birlikte yaşadığı eve gitmişti ve Bianca Wallace ile ilk kez orada karşılaşmıştı. Ella'nın anında 9 yaşındaki kardeşi Elsie de vardı.

    Mahkeme dokümanlarına göre Ella orada bir gece kalacaktı. Fakat daha önce babasına Bianca Wallace ile karşılaşmak istemediğini söylemişti. Babasının sevgilisiyle birlikte kalmaktan hoşlanmayan küçük kız, Ioan Gruffudd'un yatağına süt döktü, ardından yere hardal döktü. Bununla da yetinmeyip Ioan Gruffudd'un yüzüne yulaf ezmesi fırlattı. Bunun üzerine babası ve sevgilisi ona "narsist, taczici ve manipülatif" dedi.

    Ella bu olayların ardından evden ayrılmak istediğinde de Bianca Wallace onu engellemeye çalıştı. İşte o noktadan sonra da olaylar fiziksel şiddete dönüştü.
  • Ioan Gruffudd'a 13 yaşındaki kızından uzaklaştırma talebiyle dava: Babamdan korkuyorum - Magazin haberleri

    "KAPIYI YÜZÜME ÇARPTI, BAŞIMDA ŞİŞLİK OLUŞTU"

    Ella'nın mahkemedeki yazılı ifadesinde olayın gerisi şöyle anlatılıyor: Onun (babasının sevgilisi Bianca Wallace) etraıfndan dolaşmayı başardım ve kapıyı açtım, Kapının yarısına kadar ilerlemiştim tam olarak dışarı çıkmamıştım. Wallace kapıyı suratıma kapattı. Bu yüzden kapı başıma ve koluma çarptı. Kolum morardı, kafamda da bir şişlik oluştu.

    Ella'nın iddia ettiği bu morlukların ve şişliğin fotoğrafları da dava dosyasında yer alıyor. Bu olayın ardından Ella ile 9 yaşındaki kardeşi Elsie, babaları onlara yetişemeden sokağa çıkmayı başardılar. O sırada Ella babasına "Sevgilin kapıyı yüzüme çarptı" diye bağırdı. Babası ise ona "Hayır yapmadı, yalan söylemeyi kes" diye bağırarak yanıt verdi.
  • Ioan Gruffudd'a 13 yaşındaki kızından uzaklaştırma talebiyle dava: Babamdan korkuyorum - Magazin haberleri

    "BABAMDAN KORKUYORUM"

    Oyuncu Ioan Gruffudd'un büyük kızı Ella, mahkeme dökömünlarındaki ifadesinde çarpıcı sözlere yer verdi: Babamdan korkuyorum... Onunla görüşmelerimiz sırasında ne zaman yanlış bir davranış sergilesem babam, polisi aramakla beni tehdit ediyor.
  • Ioan Gruffudd'a 13 yaşındaki kızından uzaklaştırma talebiyle dava: Babamdan korkuyorum - Magazin haberleri

    ANNESİ POLİSE BAŞVURDU

    Mahkemeye sunulan iddianameye göre bir aile dostları, daha sonra, kendi aracıyla iki küçük kızı anneleri Alice Evans ile birlikte yaşadıkları eve götürüp bıraktı. Ertesi gün Evans kızının kolundaki morluğu ve başındaki şişliğiği gördü sonra da olayı polise bildirdi.

    Ella daha sonra kişisel güvenliğinden endişe duyduğu gerekçesiyle Bianca Wallace aleyhine resmen koruma kararı talep etti. Babası Ioan Gruffudd için de uzaklaştırma kararı çıkarılmasını talep etti.
  • Ioan Gruffudd'a 13 yaşındaki kızından uzaklaştırma talebiyle dava: Babamdan korkuyorum - Magazin haberleri

    KOCASININ KENDİSİNİ BOŞAYACAĞINI İNTERNET SİTESİNDEN ÖĞRENDİ

    Öte yandan Alice Evans, 2021'in mart ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında eşi Ioan Gruffudd 'un kendisine açtığı boşanma davasının haberini yapan internet sitesinden bir bölümün görüntüsünü yayımlayıp "Tamam. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim" diye yazmıştı.

    Alice Evans'ın takipçileri, bu paylaşıma yorum yağdırmıştı. Birçoğu Alice Evans'a "Bunu öğrenmenin en korkunç yolu" diye yorum yaptı. Bazıları da Evans'ı ve çocuklarını düşündüğünü anlatmıştı.
  • Ioan Gruffudd'a 13 yaşındaki kızından uzaklaştırma talebiyle dava: Babamdan korkuyorum - Magazin haberleri

    "O ZATEN KIZGIN DOĞMUŞ"

    Bir süredir sosyal medya sayfasında eşiyle arasının iyi olmadığını ifade eden paylaşımlar yapan Alice Evans, boşanma haberinin ortaya çıkmasından sonra yaptığı bir başka paylaşımda da kızlarının, babalarının davranışı yüzünden hayal kırıklığına uğramış olmalarından korktuğunu belirtmişti.

    Alice Evans, eşi Ioan Gruffudd'un yarattığı durumun kızlarının gelecekte karşı cinsle kuracakları romantik ilişkileri olumsuz etkilemesinden çekindiğini de anlatmıştı.

    Alice Evans, onun sosyal medya üzerinden yaptığı bu paylaşımların, Ioan Gruffudd'u kızdırma ihtimalinin de bulunduğunu belirterek "Biliyorum kızacak, o her zaman kızgındır, kızgın doğmuştur" diye yazmıştı.
  • Ioan Gruffudd'a 13 yaşındaki kızından uzaklaştırma talebiyle dava: Babamdan korkuyorum - Magazin haberleri

    "BİZE BUNLARIN OLACAĞINI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

    Alice Evans, ayrıca kendisine ve eşi Ioan Gruffudd'a bunların olabileceğini hiç düşünmediğini ifade etmişti. Evans, o paylaşımda Gruffudd'u da hala sevdiğini anlatıp "Ama onun kafasının içinde bir şeyler oldu. Ve o her neyse onun bize geri döndüğünü görmüyorum" diye yazmıştı.

    Alice Evans, bu paylaşımdan önce kocası Ioan Gruffudd'un kendisine ruhsal işkence yaptığını da ileri sürmüştü.
  • Ioan Gruffudd'a 13 yaşındaki kızından uzaklaştırma talebiyle dava: Babamdan korkuyorum - Magazin haberleri

    SIFIRI TÜKETTİĞİNİ SÖYLEDİ

    Ioan Gruffudd ve Alice Evans'ın boşanma davasında ilginç anlar yaşanmıştı. Evans'ın nafaka talebi karşısında Gruffud, beş kuruş parası kalmadığını ileri sürmüştü. Gruffudd, finansal olarak battığını ve banka hesabında sadece 2 bin 800 doları kaldığını ileri sürdü. Hatta Gruffudd, şu anda eşinin yaşadığı Los Angeles'taki 2 milyon dolarlık malikanesinin satışı konusunda izin verilmesi için mahkemeye yalvarmıştı.

    Ioan Gruffudd, ne boşanmak üzere olduğu Alice Evans'ın ne de kendisinin evin kredisini ödeyebilecek maddi imkanı olmadığını iddia edip malikanesini haciz işlemleri başlamadan önce satmak istediğini belirtmişti.

    Ioan Gruffudd "Alice ve ben bu evi elimizde tutmak için gereken ödemeleri yapacak durumda değiliz. Ama Alice evi satmak istemiyor" diye konuşmuştu.
  • Ioan Gruffudd'a 13 yaşındaki kızından uzaklaştırma talebiyle dava: Babamdan korkuyorum - Magazin haberleri

    "MASRAFLARI SEVGİLİM KARŞILIYOR"

    Ioan Gruffudd, finansal olarak dibe vurduğu iddiasını mahkeme heyetine tekrarlamıştı. Boşanma haberi ortaya çıktıktan sonra tek bir sunuculuk görevi dışında hiç iş alamadığını belirten Gruffudd, geçimini sağlamak için şu andaki sevgilisi Bianca Wallece'den yardım aldığını ileri sürmüştü.
  • Ioan Gruffudd'a 13 yaşındaki kızından uzaklaştırma talebiyle dava: Babamdan korkuyorum - Magazin haberleri

    Ioan Gruffudd, "Şu anda sevgilimle birlikte aylık kirası 3 bin 400 dolar olan bir evde yaşıyoruz. Benim finansal durumum nedeniyle evin kirasını da bütün yaşamsal giderleri de sevgilim ödüyor" demişti.
  • Ioan Gruffudd'a 13 yaşındaki kızından uzaklaştırma talebiyle dava: Babamdan korkuyorum - Magazin haberleri

    "BÜYÜK BİR FİNANSAL MÜCADELE VERİYORUM"

    Bu durumu boşanmak üzere olduğu Alice Evans'a anlattığını belirten Ioan Gruffudd, "Finansal durumun zorluğunu ortadan kaldırmak için Los Angeles'daki malikaneyi satmak gerektiğini ona defalarca söyledim. Ama Alice ne bu malikaneyi satmayı kabul etti ne de benim uzlaşma tekliflerimi" diye konuşmuştu.

    Ioan Gruffudd, 2021'in ocak ayında ayrıldıklarından bu yana eşi Alice Evans ile kızlarının kaldığı evin 6 bin 500 doların üzerindeki aylık masraflarını kendisini ödediğini ama bunu sürdürmesinin mümkün olmadığını açıklamıştı.

    Bu parayı artık ödeyemeyeceğini ileri süren Ioan Gruffudd "2022'deki gelirim, 2021'dekinden de ondan önceki yıllardakinden de düşük. Kendim, Alice ve çocukların sağlık sigortası ve diğer kamu giderlerini ödeyebilmek için büyük bir mücadele veriyorum" diye belirtmişti.

    Fotoğraflar: Reuters, Shutterstock, Instagram

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