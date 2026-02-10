İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, başvurular ne zaman bitiyor?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 sınav takvimini duyurmasıyla birlikte, bursluluk sınavına katılacak öğrenciler için kritik süreç resmen başladı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) hazırlanan binlerce aday, hem başvuru tarihlerini hem de sınav gününü merakla takip ediyor. Devlet bursu desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler ve veliler için sınav takvimine ilişkin ayrıntılar netleşti. İşte detaylar...
Devlet bursu almak isteyen öğrencilerin yakından takip ettiği İOKBS sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavı için 2026 başvuru ekranı erişime açılırken, ilkokuldan lise düzeyine kadar geniş bir öğrenci kitlesi sınav hazırlıklarını hızlandırdı. 27 Nisan’da yapılacak sınav öncesinde başvuru şartları ve uygulama detayları kılavuzda paylaşıldı. İşte merak edilenler...
İOKBS (BURSLULUK SINAVI) NE ZAMAN?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacaktır.
BURSLULUK SINAVI (İOKBS) BAŞVURULARI SÜRÜYOR
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Yayımlanan kılavuzda resmi ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak bursluluk sınavı ile ilgili usul ve esaslara yer verildi. Kılavuza göre Bursluluk Sınavı başvuruları, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü başladı ve 11 Mart 2026 tarihinde sona erecek.
Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu, okul müdürlüğünce 13 Mart 2025 tarihi saat 17.00’ye kadar sistem üzerinden onaylanacak ve süresi içerisinde geçerli başvuru evraklarını ibraz etmeyen öğrencilerin başvurularını reddedecek.
İOKBS NEDİR?
MEB tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, devlet okullarında öğrenim gören ve akademik başarısını kanıtlayan öğrencilere yönelik bir destek programı niteliği taşıyor.