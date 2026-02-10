İOKBS (BURSLULUK SINAVI) NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacaktır.

BURSLULUK SINAVI (İOKBS) BAŞVURULARI SÜRÜYOR

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Yayımlanan kılavuzda resmi ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak bursluluk sınavı ile ilgili usul ve esaslara yer verildi. Kılavuza göre Bursluluk Sınavı başvuruları, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü başladı ve 11 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu, okul müdürlüğünce 13 Mart 2025 tarihi saat 17.00’ye kadar sistem üzerinden onaylanacak ve süresi içerisinde geçerli başvuru evraklarını ibraz etmeyen öğrencilerin başvurularını reddedecek.