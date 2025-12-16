Habertürk
        İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İOKBS bursluluk sınav tarihi açıklandı!

        İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı sınav takvimini açıklamasıyla birlikte, binlerce öğrencinin ve velinin merakla beklediği bursluluk sınavının tarihi netleşti. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), gelecek yıl da geniş katılımla gerçekleştirilecek. Takvimde yer alan sınav tarihi, hazırlık sürecini planlayan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. İşte merak edilenler...

        Giriş: 16.12.2025 - 20:47 Güncelleme: 16.12.2025 - 20:47
        1

        Milli Eğitim Bakanlığı, bursluluk sınavı tarihi açıklandı. İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin katılım sağladığı İOKBS’nin hangi tarihte yapılacağı resmiyet kazanırken, sınav sürecine ilişkin ayrıntılar yeniden gündeme taşındı. Devlet bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, açıklanan takvim doğrultusunda hazırlıklarını hızlandırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

        2

        İOKBS (BURSLULUK SINAVI) NE ZAMAN?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacaktır.

        3

        İOKBS NEDİR?

        MEB tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, devlet okullarında öğrenim gören ve akademik başarısını kanıtlayan öğrencilere yönelik bir destek programı niteliği taşıyor.

