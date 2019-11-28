Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 2020 yılı tarihi belli oldu. MEB 2020 Bursluluk sınav başvuru tarihi belli mi? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? İşte bursluluk sınavına dair detaylar...

2020 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 yılı sınav uygulama takvimine göre, 2020 İOKBS Bursluluk sınavı 25 Nisan Cumartesi saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Sınav başvurusu öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde yapılabilecek.

2020 YILI SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHİ BELLİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen İOKBS sınavı 2020 yılı başvuru tarihi henüz belli olmadı.

İOKBS Bursluluk sınav başvuruları www.odsgm.meb.gov.tr ya da e-okul.meb.gov.tr adresinden tamamlanabilecek.