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        Haberler Gündem İOKBS sonuç tarihi belli oldu! 2023 İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        İOKBS sonuç tarihi belli oldu! 2023 İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Bursluluk sınav sonuçları 2023 İOKBS'ye giren öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyor. Merak edilen sonuç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından açıklandı. Peki, 2023 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 12:54 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:54
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        İOKBS sonuç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından açıklanan sınav takviminde yayınlandı. 2023 Eylül ayı başında sınava giren öğrenciler ve velileri merak içerisinde "2023 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "2023 bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevabını araştırıyor. Merak edenler için araştırlan soruların cevabını haberimizde derledik. İşte 2023 Bursluluk İOKBS sonuç tarihi...

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        İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başladı. 120 dakika süren sınav 12.00 itibarıyla sona erdi.

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        BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Bursluluk sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

        BURSLULUK SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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