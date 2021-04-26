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HaberlerTeknolojiiOS 14.5 yazılım güncellemesi çıktı! iOS 14.5 yazılım güncellemesi özellikleri neler?
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iOS 14.5 yazılım güncellemesi çıktı, işte iPhone'lara gelen tüm yenilikler

Apple, iPhone’lar için geliştirilen iOS 14.5 yazılım güncellemesi tüm kullanıcılar için yayınlandı. İşte “Uygulama Takibi Şeffaflığı” özelliği başta olmak üzere iOS 14.5 güncellemesi ile gelen tüm yenilikler...

iOS 14.5 yazılım güncellemesi çıktı! iOS 14.5 yazılım güncellemesi özellikleri neler?

Apple’ın merakla beklenen iOS 14.5 yazılım güncellemesi yayınlandı. Yüz maskesi takarken iPhone’un kilidini Apple Watch ile açma seçeneği, AirTag desteği, çift emojileri için ayrı ten rengi varyasyonları gibi özellikleri sunan iOS 14.5’in en dikkat çeken yeniliği ise “Uygulama Takibi Şeffaflığı” oldu.

iOS 14.5 güncellemesi ile gelen “Uygulama Takibi Şeffaflığı” kullanıcılara, hangi uygulamaların diğer şirketlere ait uygulamalarda ve web sitelerinde eylemlerini takip edebileceğini denetleme olanağı veriyor.

Yaklaşık 1.2 GB’lik boyuta sahip olan iOS 14.5 yazılım güncellemesi ile iPhone’lara gelen tüm yenilikler şöyle:

Apple Watch ile iPhone’un kilidini açma

- Yüz maskesi takarken Face ID kullanmaya çalıştığınızda iPhone X ve daha yenisinin kilidini Apple Watch Series 3 ve daha yenisi ile açabilme özelliği

AirTag ve Bul

- Bul uygulamasında anahtarlarınız, cüzdanınız, sırt çantanız vb. önemli nesnelerinizi takip etmek ve bulmak için AirTag desteği

- Tam Konum Bulma; iPhone 11 ve iPhone 12 modellerindeki U1 çipi tarafından sağlanan Ultra Geniş Bant kullanılarak sizi doğrudan yakınınızdaki AirTag’e yönlendirmek için görsel geri bildirim, sesli geri bildirim ve dokunuş geri bildirimi kullanır

- AirTag, yerleşik hoparlör yoluyla bir ses çalınarak bulunabilir

- Yüz milyonlarca aygıta sahip Bul ağı, AirTag’inizi yakınlarda olmasa bile bulmanıza yardımcı olabilir

- Kayıp Modu AirTag’iniz bulunduğunda size bildirim gönderir ve size ulaşılabilecek bir telefon numarası girebilirsiniz

Emoji

- Öpüşen çift emojisinin ve âşık çift emojisinin tüm varyasyonlarında her birey için ayrı ten rengi desteği

- Yeni yüz emojileri, kalp emojileri, sakallı kadın emojisi

Siri

- AirPods’unuzu veya uyumlu Beats kulaklığınızı takarken gelen aramalar, kimin aradığı bilgisi de dahil olmak üzere Siri ile duyurulabilir; siz de eller serbest olarak yanıtlayabilirsiniz

- Grup FaceTime aramalarında, Siri’den bir kişi listesini veya Mesajlar’daki bir grup adını FaceTime ile aramasını isteyebilme desteği

- Siri’den acil durum kişilerini araması istenebilir

Gizlilik

- Uygulama Takibi Şeffaflığı, hangi uygulamaların reklam veya veri aracılarıyla paylaşmak amacıyla diğer şirketlere ait uygulamalarda ve web sitelerinde eylemlerinizi takip edebileceğini denetlemenize olanak tanır

Apple Music

- Mesajlar, Facebook ve Instagram Hikayeleri’ni kullanarak favori şarkı sözlerinizi paylaşın; aboneler yazışmadan çıkmak zorunda kalmadan Mesajlar’da parçacık çalabilirler

- Şehir grafikleri, dünya genelinde 100’ü aşkın şehirde nelerin popüler olduğunu gösterir

Podcast’ler

- Podcast’ler Şov Sayfaları, dinlemeye başlamayı kolaylaştırmak için yeniden tasarlanmıştır

- Bölümleri kaydetme ve indirme seçeneği, hızlı erişim için bölümleri otomatik olarak Arşivinize ekler

- İndirme davranışı ve bildirim ayarları, şov bazında özelleştirilebilir

- Arama’daki En Popüler kategorisi ve popüler kategoriler yeni şovları keşfetmenize yardımcı olur

5G iyileştirmeleri

- Çift SIM desteği, iPhone 12 modellerinde hücresel veriyi kullanan hatta 5G bağlantısını etkinleştirir

- Akıllı Veri Modu iyileştirmeleri, iPhone 12 modellerinde daha iyi pil ömrü ve veri kullanımı için 5G ağlarda deneyiminizi daha iyi hale getirir

- iPhone 12 modellerinde desteklenen operatörler için 5G uluslararası dolaşım etkinleştirilir

Harita

- Tahmini varış zamanı (TVZ),araba sürmenin yanı sıra bisiklet sürerken veya yürürken de Siri’den isteyerek ya da ekranın en altındaki güzergâh kartına ve ardından TVZ’nı Paylaş seçeneğine dokunularak paylaşılabilir

Anımsatıcılar

- Anımsatıcıları Başlık’a, Öncelik’e, Hedeflenen Tarih’e veya Yaratılış Tarihi’ne göre sıralayabilme

- Anımsatıcı listelerinizi yazdırma seçeneği

Çeviri

- Çal düğmesine uzun basılarak çevirilerin çalma hızı ayarlanabilir

Oyun oynama

- Xbox Series X|S Kablosuz Kumanda veya Sony PS5 DualSense™ Kablosuz Kumanda desteği

CarPlay

- Harita’daki TVZ, araba sürerken yeni Siri veya CarPlay’deki klavye denetimleri ile kolayca paylaşılabilir

GÜNCELLEME, 12 FARKLI SORUNU GİDERİYOR

Bu yeniliklerin yanısıra iOS 14.5 güncellemesi ile giderilen sorunlar ise şöyle:

1- Yazışmanın en altındaki mesajların, bazı durumlarda klavye tarafından gizlenmesi

2- Silinen mesajların hâlâ Spotlight aramasında görünmesi

3- Mesajlar uygulamasının bazı yazışmalarda mesajları kalıcı olarak gönderememesi

4- Mail’in, bazı kullanıcılar için aygıt yeniden başlatılana kadar yeni e-postaları yükleyememesi

5- Arama engelleme ve numara belirleme bölümünün Telefon ayarlarında görünmemesi

6- iCloud Sekmeleri’nin Safari’de görünmemesi

7- iCloud Anahtar Zinciri’nin kapatılamaması

8- Siri ile yaratılan anımsatıcıların yanlışlıkla sabah erken saatlere ayarlanması

9- Pil sağlığı rapor sistemi, bazı kullanıcılar için yanlış pil sağlığı raporu tahminlerini ele almak üzere iPhone 11 modellerinde maksimum pil kapasitesini ve en yüksek performans yeterliliğini yeniden kalibre eder.

10- iPhone 12 modellerinde siyah arka plana sahip azaltılmış parlaklık düzeylerinde görünebilen mat parlama görünümünü azaltmaya yönelik iyileştirme

11- AirPods Otomatik Geçiş’te sesin yanlış aygıta yönlendirilmesi

12- AirPods Otomatik Geçiş bildirimlerinin eksik veya yinelenmiş olması

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