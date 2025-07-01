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        Haberler Bilgi Gündem iOS 26 ne zaman çıkacak, özellikleri ne? iOS 26 güncellemesini alacak İphone modelleri hangileri?

        iOS 26 güncellemesini alacak telefon modelleri: iOS 26 ne zaman çıkacak?

        Apple, teknoloji dünyasının merakla beklediği iOS 26 sürümünü WWDC 25 etkinliğinde tanıttı. "Liquid Glass" adı verilen yenilikçi tasarım dili, gelişmiş yapay zeka destekli Apple Intelligence özellikleri ve kullanıcı odaklı arayüz iyileştirmeleriyle dikkat çeken iOS 26, deneyimi baştan tanımlıyor. Yeni sürümle birlikte kilit ekranı ve ana ekran için sunulan kişiselleştirme seçenekleri öne çıkarken, güncellemenin hangi iPhone modellerine geleceği de kullanıcılar arasında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 22:34 Güncelleme: 01.07.2025 - 22:34
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        Apple, işletim sistemlerinde yeni bir sayfa açarak iOS 26’yı resmi olarak tanıttı. 9 Haziran’da düzenlenen WWDC 25 etkinliğinde duyurulan güncelleme, isimlendirme politikasındaki değişiklikle de dikkat çekti; iOS 18’in ardından doğrudan iOS 26’ya geçilmesi, Apple’ın sistemleri yıl bazlı numaralandırmayla uyumlu hale getirme adımı olarak yorumlandı. Yenilikçi tasarımı ve yapay zeka odaklı özellikleriyle öne çıkan iOS 26, bazı eski iPhone modellerini ise destek dışı bırakıyor. Peki hangi cihazlar iOS 26’yla buluşacak? İşte merak edilenler...

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        iOS 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Apple, iOS 26’yı WWDC 2025’te duyurdu ve geliştirici betasını aynı gün (9 Haziran 2025) yayınladı. Genel beta sürümünün Temmuz 2025’te kullanıcılara sunulması bekleniyor. Resmi tam sürüm ise Apple’ın geleneksel takvimine uygun olarak, yeni iPhone 17 serisinin tanıtılacağı Eylül 2025’te yayınlanacak. Apple genellikle yeni iPhone modellerini tanıttıktan yaklaşık bir hafta sonra yeni iOS sürümünü kullanıma sunuyor. Beta sürümünü denemek isteyenler, Apple Beta Yazılım Programı’na (beta.apple.com) kaydolarak erken erişim sağlayabilir, ancak beta sürümlerinin hatalar içerebileceği ve günlük kullanım için riskli olabileceği unutulmamalıdır.

        iOS 26 ÖZELLİKLERİ NELER?

        Apple platformlarındaki yeni tasarım, insanların en çok önemsediği içeriği öne çıkarıyor ve platformlar arasında birleşik bir tasarım dili oluşturuyor; her birini benzersiz kılan belirgin nitelikleri korurken. Camın optik özelliklerini akışkanlık hissiyle birleştiren yeni bir dinamik malzeme olan Liquid Glass'ı tanıtıyor. Liquid Glass, içeriği altından kırıyor, etrafındaki ışığı yansıtıyor ve kenarları boyunca muhteşem bir mercek efekti oluşturuyor.

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        Canlı Çeviri

        Çağrı Çeviri API'sini kullanarak uygulamalarınızda Canlı Çeviri'den yararlanın. Canlı Çeviri metni otomatik olarak çevirerek arkadaşlarınızla kendi dillerinde iletişim kurmanızı sağlar. FaceTime ayrıca artık tamamen cihazda çalışan Apple yapımı modeller tarafından etkinleştirilen çevrilmiş canlı altyazılar da sağlıyor, böylece kişilerin kişisel görüşmeleri gizli kalıyor.

        Apple Oyunları uygulaması

        Oyunlar uygulaması, oyuncuları ve arkadaşlarını iPhone, iPad ve Mac'lerinde oyunları keşfedebilecekleri, indirebilecekleri ve oynayabilecekleri tek bir kullanışlı yerde bir araya getirir. Oyunlarınız Oyunlar uygulamasında otomatik olarak görüntülenir ve Uygulama İçi Etkinlikler ve Game Center özelliklerini kullanarak oyunlarınızın görünürlüğünü ve etkileşimini en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

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        Temel Modeller çerçevesi

        Apple işletim sistemlerinin çekirdeğine yerleştirilen Apple Intelligence, Writing Tools, Genmoji ve Image Playground gibi özellikler aracılığıyla insanların işlerini halletmelerine yardımcı olan kişisel zeka sistemidir. Artık herhangi bir uygulama, Foundation Models çerçevesi aracılığıyla birçok Apple Intelligence özelliğini destekleyen cihaz içi modellerden yararlanabilir. Metin çıkarma, özetleme ve daha fazlası gibi model yeteneklerini kullanarak uygulamanızdaki akıllı özellikleri desteklemek için bu çerçeveyi kullanın. Model cihaz içi olduğundan, kullanıcılarınızın verileri gizli kalır ve bir sunucu tarafı modeline veya başka birine gitmesi gerekmez. Kolayca kullanılabilir, bu nedenle oluşturduğunuz özellikler çevrimdışı olarak çalışır. Ve hepsi istek başına ücretsiz olarak kullanılabilir.

        Uygulama Amaçları çerçeve güncellemeleri

        App Intents çerçevesiyle, kişiler uygulamanızda olmadıklarında bile uygulamanızın temel işlevlerini kolayca bulabilir ve kullanabilirler. App Intents çerçevesi, uygulamanızın eylemlerini ve içeriğini Siri, Spotlight, widget'lar, denetimler ve daha fazlası dahil olmak üzere sistem deneyimleriyle derinlemesine entegre eder. App Intents, bağlam farkında Eylem Düğmesi deneyimleri, Widget'larda etkileşim, Kısayollar aracılığıyla otomasyon ve Kontrol Merkezi'ndeki hızlı denetimlerle kullanılabilir. Artık uygulamaya özgü görsel arama mantığınızı görsel zekadaki içeriğe uygulayabilirsiniz. Bu, sonuçlarınızı doğrudan arama deneyimine getirir, böylece kişiler sonuçlardan uygulamanıza derin bağlantı kurabilir.

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        iOS 26 GÜNCELLEMESİ ALAMAYACAK TELEFONLAR HANGİLERİ?

        iPhone XS

        iPhone XS Max

        iPhone XR

        Bu üç model de iOS 18'i çalıştırıyordu, ancak Apple onları iOS 26 güncellemesinin dışında tuttu.

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        iOS 26 GÜNCELLEMESİ ALACAK İPHONE MODELLERİ

        İşte iOS 26 ile uyumlu iPhone modellerinin listesi

        iPhone 16e

        iPhone 16 ve 16 Plus

        iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max

        iPhone 15 ve 15 Plus

        iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max

        iPhone 14 ve 14 Plus

        iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max

        iPhone 13 ve 13 mini

        iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max

        iPhone 12 ve 12 mini

        iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max

        iPhone 11

        iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max

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