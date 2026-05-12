        iOS 26.5 yayımlandı! iOS 26.5 özellikleri neler, hangi telefonlara gelecek, hangi iPhone'ları desteklemeyecek, nasıl güncellenir?

        Teknoloji devi Apple, merakla beklenen iOS 26.5 güncellemesini yayımladı. Yeni sürümle birlikte iPhone kullanıcılarına uçtan uca şifreli RCS mesajlaşma, Apple Maps için "Önerilen Yerler" özelliği ve performans iyileştirmeleri sunuldu. Böylece Android ve iPhone kullanıcıları arasındaki mesajlaşmalar daha güvenli hale geldi. Peki, iOS 26.5 özellikleri neler, hangi telefonlara gelecek? İşte iOS 26.5 özellikleri ve destekleyen telefonlar...

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 18:33 Güncelleme:
        Apple, iOS 26.5 güncellemesini iPhone kullanıcılarının kullanımına sundu. Yeni güncelleme; güvenlik, mesajlaşma deneyimi, harita uygulaması ve sistem performansı tarafında dikkat çeken yeniliklerle geliyor. Yeni güncellemenin dikkat çeken bir diğer yeniliği ise Apple Maps uygulamasına eklenen “Önerilen Yerler” özelliği oldu. iOS 26.5 ile gelen yeniliklerin yanı sıra güncellemenin hangi iPhone'ları kapsayacağı da merak konusu oldu. Peki, iOS 26.5 özellikleri neler, hangi telefonlara gelecek, hangi iPhone'ları desteklemeyecek? İşte detaylar...

        iOS 26.5 ÖZELLİKLERİ NELER?

        RCS Mesajlarına Uçtan Uca Şifreleme

        Yeni güncellemenin en önemli yeniliklerinden biri, iPhone ve Android cihazlar arasında gönderilen RCS mesajlarına uçtan uca şifreleme desteğinin eklenmesi oldu. Bu özellikle birlikte farklı platformlar arasındaki mesajlaşmalar daha güvenli hale geliyor.

        Mesaj içerikleri üçüncü kişiler tarafından görüntülenemeyecek.

        Şifreli mesajlar kilit simgesiyle gösterilecek.

        Güvenlik sistemi varsayılan olarak açık gelecek.

        Kullanıcılar isterse Ayarlar menüsünden özelliği kapatabilecek.

        HARİTA UYGULAMASINDA ÖNERİLEN YERLER

        Harita uygulamasına “Önerilen Yerler” isimli yepyeni bir özellik geldi. Bu özellik, yakındaki popüler yerlere ve kullanıcının son aramalarına göre ziyaret edilebilecek yerleri öneriyor.

        iOS 26.5 İLE GELEN YENİLİKLER

        Avrupa Birliği'ne özel yenilikler: Giyilebilir cihazlara ilişkin AB'ye özel yenilikler geldi. Bunlar arasında üçüncü taraf akıllı saatlerde iPhone bildirimleri gösterme, Canlı Etkinlikler özelliğinin üçüncü taraf giyilebilir ürünlerde de kullanılabilmesi, üçüncü taraf kulaklıkların yakınlık tabanlı eşleştirme özelliğini kullanması var.

        Güvenlik iyileştirmeleri: iOS 26.5, iPhone'lardaki 50'den fazla güvenlik açığını gideriyor. Bu yüzden hemen güncelleme yapmanızda ve telefonunuzu koruma altına almanızda fayda var.

        iOS 26.5 HANGİ İPHONLAR DESTEKLEYECEK?

        Apple’ın yayımladığı iOS 26.5 güncellemesi, iOS 26 destekleyen tüm iPhone modelleri için indirilebilir hale geldi. Güncellemeyi alacak modeller şu şekilde sıralanıyor:

        iPhone 17 serisi

        iPhone 16 serisi

        iPhone 15 serisi

        iPhone 14 serisi

        iPhone 13 serisi

        iPhone 12 serisi

        iPhone 11 serisi

        iPhone SE (2. nesil ve sonrası)

        iOS 26.5 Güncellemesi Nasıl Yapılır?

        Güncellemeyi yüklemek isteyen kullanıcıların şu adımları izlemesi gerekiyor:

        Ayarlar uygulamasını açın

        Genel sekmesine girin

        Yazılım Güncelleme bölümüne dokunun

        iOS 26.5 sürümünü görüntüleyin

        “İndir ve Yükle” seçeneğine basın

        Güncelleme öncesinde kullanıcıların:

        Wi-Fi bağlantısına geçmesi,

        En az yüzde 50 şarj seviyesine sahip olması,

        iCloud veya bilgisayar üzerinden yedekleme yapması öneriliyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
