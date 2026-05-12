iOS 26.5 yayımlandı! iOS 26.5 özellikleri neler, hangi telefonlara gelecek?
Teknoloji devi Apple, merakla beklenen iOS 26.5 güncellemesini yayımladı. Yeni sürümle birlikte iPhone kullanıcılarına uçtan uca şifreli RCS mesajlaşma, Apple Maps için "Önerilen Yerler" özelliği ve performans iyileştirmeleri sunuldu. Böylece Android ve iPhone kullanıcıları arasındaki mesajlaşmalar daha güvenli hale geldi. Peki, iOS 26.5 özellikleri neler, hangi telefonlara gelecek? İşte iOS 26.5 özellikleri ve destekleyen telefonlar...
iOS 26.5 ÖZELLİKLERİ NELER?
RCS Mesajlarına Uçtan Uca Şifreleme
Yeni güncellemenin en önemli yeniliklerinden biri, iPhone ve Android cihazlar arasında gönderilen RCS mesajlarına uçtan uca şifreleme desteğinin eklenmesi oldu. Bu özellikle birlikte farklı platformlar arasındaki mesajlaşmalar daha güvenli hale geliyor.
Mesaj içerikleri üçüncü kişiler tarafından görüntülenemeyecek.
Şifreli mesajlar kilit simgesiyle gösterilecek.
Güvenlik sistemi varsayılan olarak açık gelecek.
Kullanıcılar isterse Ayarlar menüsünden özelliği kapatabilecek.
HARİTA UYGULAMASINDA ÖNERİLEN YERLER
Harita uygulamasına “Önerilen Yerler” isimli yepyeni bir özellik geldi. Bu özellik, yakındaki popüler yerlere ve kullanıcının son aramalarına göre ziyaret edilebilecek yerleri öneriyor.
iOS 26.5 İLE GELEN YENİLİKLER
Avrupa Birliği'ne özel yenilikler: Giyilebilir cihazlara ilişkin AB'ye özel yenilikler geldi. Bunlar arasında üçüncü taraf akıllı saatlerde iPhone bildirimleri gösterme, Canlı Etkinlikler özelliğinin üçüncü taraf giyilebilir ürünlerde de kullanılabilmesi, üçüncü taraf kulaklıkların yakınlık tabanlı eşleştirme özelliğini kullanması var.
Güvenlik iyileştirmeleri: iOS 26.5, iPhone'lardaki 50'den fazla güvenlik açığını gideriyor. Bu yüzden hemen güncelleme yapmanızda ve telefonunuzu koruma altına almanızda fayda var.
iOS 26.5 HANGİ İPHONLAR DESTEKLEYECEK?
Apple’ın yayımladığı iOS 26.5 güncellemesi, iOS 26 destekleyen tüm iPhone modelleri için indirilebilir hale geldi. Güncellemeyi alacak modeller şu şekilde sıralanıyor:
iPhone 17 serisi
iPhone 16 serisi
iPhone 15 serisi
iPhone 14 serisi
iPhone 13 serisi
iPhone 12 serisi
iPhone 11 serisi
iPhone SE (2. nesil ve sonrası)
iOS 26.5 Güncellemesi Nasıl Yapılır?
Güncellemeyi yüklemek isteyen kullanıcıların şu adımları izlemesi gerekiyor:
Ayarlar uygulamasını açın
Genel sekmesine girin
Yazılım Güncelleme bölümüne dokunun
iOS 26.5 sürümünü görüntüleyin
“İndir ve Yükle” seçeneğine basın