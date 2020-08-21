Her marka hem başka firmalarla yarışır halde hem de kendileriyle! Bu sayede yenilikler birçok telefonda birbiri ile yarışır nitelikte sunum yapıyor. Bu telefon markalarının devi olan iki firmanın ürettiği işletim sistemleri oldukça popüler olanlardan ikisi ve en çok tercih edilen bu iki sistem içerikli telefonlardır. Bunlar iOS ve Android adı altında bilinir.

Peki, bu iki işletim sistemi telefonlarından hangisi daha iyidir? Bunun karşılaştırılmasını yaparak görmek gereklidir. Öncelikle her ikisini ayrı olarak inceleyelim ve özellikleri hakkında bilgi edinelim.

iOS işletim Sistemi

iOS işletim Sistemi; iOS unix veri tabanını içeren bir sisteme sahiptir. Kapalı bir şekilde işler. Yani bu sayede güvenli bir çalışma sistemine sahiptir ve açık vermesi mümkün değildir. Market ağı olarak App Store kullanılarak indirilir. iOS tasarımları oldukça kullanışlı bir şekilde yapılmıştır. Cihazın kullanılması için birçok içerik ‘’Ayarlar’’ uygulamasında vardır. Buradan girerek görebilirsiniz. Kutu şeklinde olan ekranında tüm uygulamaları ve özellikleri görmek mümkündür. Müzik çaları açmak istemeniz halinde iki kez Home tuşuna basmanız gerekir ve ayrıca açık olan tüm özellikleri de görebilirsiniz. Ekranın kilitli olması halinde dahi kamera açmaya hızlı olarak geçiş yapılabilmektedir. Fotoğraf çekmek için artı tuşuna basmak kolaylıklarından birisidir. Birçok bildirimi ekranda kolaylıkla görebilmek iOS işletim sisteminin avantajlarını bu şekilde ortaya koymaktadır.

Geniş bir uygulama ağına sahip olan Apple iOS işletim sistemini cihazlarda en iyi uygulayan marka olma özelliği taşıyor. Daha önce kullanılsa dahi Apple cihazlarında olduğu kadar gelişmiş ve ilerlemiş değildi. 500 binden fazla uygulama içeren ve bu sayede kullananlara geniş ve çok fazla seçenek sunan bir sistem oluşmasını başaran bir şirket olarak iOS işletimini en iyi yapandır.

Güvenlik Apple için oldukça önem taşır ve bu sayede sınırlamaları fazla olan bir sistem kullanır. Tüm açıklar kontrol edilerek en iyi şekliyle App Store mağazasında yayına açmaktadır. İTunes olmayan bir bilgisayara telefonu bağlamanız halinde içinde bulunan fotoğrafları alabilir ancak asla kopyalayamazsınız. İphohe telefonları sürekli olarak iOS güncelleme getirerek yenilikleri sürekli olarak iletmektedir. Son güncellemeler ile iOS5 güncelleme yapması ile 200 ve üzeri güncellemeyi ulaştırmıştır.

Kullanım açısından kolay olan ve kullanımı rahat olan bir işletim sistemi seçmek için iOS tercihleriniz arasında yer alabilir. Ancak teknoloji olarak daha geniş bilgiye ve tecrübeye sahipseniz Android tercihi size daha uygun olacaktır.

Android İşletim Sitemi

Android İşletim Sistemi; Linux tabanlı olan bir işletim sistemi olarak adlandırılır. Yani daha açık bir sistem olan bu taban; her türlü uygulamaya kolaylıkla ulaşabilmeyi sağlar. Bu durumda Linux tabanı saldırılara karşı daha açık hale gelir ve güvenlik sınırı aşılabilir. Google Play uygulamalarını kullanarak indirme yapılan bir sisteme sahiptir.

Android sistemli telefonlarda; 5 ekran mevcuttur. Widget adı verilen kısa yollar ekleme ile kendinize ait kullanımı kolay bir özellik yaratabilirsiniz. Bu sayede sık kullandığınız uygulamaları; Menü kullanmadan görmeniz kolaylaşır. Facebook, Twitter, hava durumu ya da diğerlerini bir arada bu şekilde görmeniz kolaylaşır. Karışık bir kullanım sistemine sahip olan Android cihazlar; Google Play uygulamaları kullanılan ve 400 binden fazla içeriğe sahip olması açısından sorun yaşanmayacak kadar uygulama indirmek ve kullanmak mümkün olabiliyor. Kaliteli olan uygulamaları bulmak ve eklemek de sorun yaşanmıyor.

Markete bağlı kalmadan kolay işlem yapmak mümkün olan; Android cihazlarda; APK uzantısı olan dosyaları kolayca uygulayarak yükleme yapabilirsiniz. Android işletimlerde hiçbir şekilde sınırlama bulunmaz. Bu da her şeyde kontrol etmeden depolamaya kadar kullanım sağlamanız demektir.

Cihazı direkt olarak bilgisayara bağlayarak dosyaları atıp alabilmeniz mümkün olmaktadır. Bunun yanı sıra; işletim sistemi modlarını ve özel yazılımları ile özelleştirerek kullanmanız da olasıdır. Google; Androide sık olmasa da güncelleme yaparak yenilemektedir.