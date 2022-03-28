İp atlamanın inanılmaz faydaları 0:00 / 0:00

İp atlamak hızla kalori vermenizi sağlayan bir aktivitedir. Ortalama kiloya sahip olan kişinin 1 dakikada atladığı ip 15 ya da 20 kalori yakmasını sağlayabilir. Bu da az sürede çok fazla kalori yakılacağı anlamına gelir. Kalori yakımı açısından etkili olan ip atlamanın faydaları ise kişiler tarafından merak edilir. İşte, ip atlamanın vücuda ve kilo verme zerindeki olumlu etkileri.

İp Atlamanın Faydaları

İp atlama her yerde kolaylıkla yapılabilecek bir spordur. Bir ip yardımı ile yapılan bu spor hakkında kişiler ip atlamak ne işe yarar sorusunu sıklıkla sormaktadır. İşte ip atlamanın bilinmeyen faydaları:

İp atlama sırasında vücutta yer alan tüm kaslar aynı anda çalışır. Bu da vücudun eşit bir şekilde yağ yakmasını sağlar.

Metabolizmanın daha hızlı çalışarak yağ yakmasını sağlar.

Kalp ve damar sağlığı için ip atlamak oldukça önemlidir.

Kan dolaşımının artmasına yardımcı olur.

İp atlayan kişilerde stres ve gerginliğin azaldığı görülmüştür.

İp atlamak boy uzamasını destekleyen bir spordur. Bu yüzden gelişim çağındaki çocukların ip atlaması önerilir.

İp atlama özellikle kadınların daha ince bacaklara kavuşmasını sağlar.

Bacaklarda ödem birikimi çok sık meydana gelir. İp atlamada bu ödemlerin dağıtılmasına yardımcı olur.

Özellikle kadınların korkulu rüyası olan selülit problemine iyi gelir. Selülit görünümünü azaltır.

İp Atlamak Boy Uzatır Mı?

Özellikle anne ve babalar gelişim dönemindeki çocuklarının boylarının uzaması için spora yönlendirmeyi tercih eder. İp atlamak da boy uzatmaya yardımcı olan bir spordur. Eğer ip atlayan kişinin genetik bir boy problemi yok ise ip atlamak boy uzamasında etkili olabilir.

İp Atlamak Kilo Verdirir Mi?

Doğru yapılan her spor zayıflama ve kilo verme sürecini olumlu etkiler. Bu yüzden ip atlamada kilo vermede etkili bir yöntemdir. Vücudu eşit şekilde çalıştıran ve yağ yakımını sağlayan ip atlama kısa sürede fazla kalori harcamanıza da yardımcı olur. 1 dakika boyunca atlana ip ile 20 kaloriyi koalyca yakabilirsiniz. 15 dakikalık ip atlama egzersizinde yakılan kalori ise 200 kaloriyi bulabilir. Günde 3 set halinde yapılan 15 dakikalık ip atlama egzersizleri düzenli beslenme ile birlikte kısa sürede istediğiniz vücuda kavuşmanızı sağlayacaktır.

İp Atlamanın Zararları

Spor yapmanın insan sağlığına bir zararı olduğunu söylemek doğru olmaz. Ancak yapılan sporun süresi ve şiddeti çok önemlidir. İp atlama yapan kişiler kalp sorunu var ise burada tempoya ve süreye dikkat etmesi gerekir. Kemik ve eklem sorunu olan kişilerin ise ip atlama sporundan uzak durması gerekmektedir. Bunlar dışında ip atlarken nefes kontrolünün iyi yapılması önem arz eder.

İp Atlamak Kas Yapar Mı?

İp atlama sırasında her ne kadar kaslar çalışsa da kas yapımı için çok tercih edilmesi gereken bir spor değildir. İp atlamak yağ yakımı ve vücudun fit bir görünüme kavuşması için fayda sağlar.