Her gün bir avuç kabak çekirdeği yerseniz... 0:00 / 0:00

Gün içinde tükettiğimiz sebze ve meyvelerin kendisi olduğu kadar tohumları ve çekirdekleri de farklı şekillerde tüketilebilir. Bunlardan biri kabağın çekirdeğidir. Kabağın çekirdeklerinin temizlenip kurutulması ile elde edilen kabak çekirdeği tam bir şifa deposudur. Türk toplumu içerisinde de sevilen bir çerez türü olan kabak çekirdeği, sağlık için sayısız faydayı içinde barındırdığı için lezzetinin yanı sıra olumlu etkileriyle de tercih edilir. İşte kabak çekirdeği hakkında merak edilen soruların bilinmeyen tüm yanıtları.

Kabak Çekirdeği Faydaları

Kabak çekirdeği lezzetinin yanı sıra oldukça faydalı bir besin içeriğine de sahiptir. Sadece 30 gramlık kabak çekirdeğinin içerisinde karbonhidrat, yüksek lif, bakır, kalsiyum ve fosfor gibi insan sağlığı için olmazsa olmazlar arasında yer alan mineralleri kazanabilirsiniz.

Kabak çekirdeği tek başına yüksek bir antioksidan deposudur. Buna ek olarak doymamış yağ asitleri de içerir. Bunlar da kanser oluşumunu engelleyen bileşenlerdir.

İdrar kaçırma sorunu olan kişilerin kabak çekirdeği tüketmesi önerilir.

Vücudun ihtiyaç duyduğu magnezyum oranının yüzde 79’unu kabak çekirdeği ile karşılayabilirsiniz.

Kan basıncını koruyan bir görevi vardır.

Kalp krizi risklerini aza indirger.

Şekeri düzenleyici etkileri bulunmaktadır.

Kabak çekirdeği nitrit oksit içeriğine sahiptir. Bu bileşen kan damarlarının genişlemesinde yardımcı olduğu için düzenli kullanılırsa damarlarda plak oluşumunu engeller.

Kabak Çekirdeği Zararları

Kabak çekirdeğinin içeriğinde lif oranı çok yüksektir. Bu yüzden tüketim miktarında dikkatli olunmadığı takdirde midede şişkinlik ve gaza neden olabilir.

Kabak çekirdeğinin içeriğindeki lifler, kabızlığa iyi gelir ancak fazla tüketilirse kabızlığa yol açabilir.

Kabak çekirdeği sindirimi zor bir çerezdir. Bu yüzden sindirim sistemi hastalığı olan kişilerin tüketimde dikkatli olması önerilir.

Kabak Çekirdeği Saça Faydaları

Kabak çekirdeğinin saça faydaları olup olmadığı hem kadınların hem de erkeklerin merak ettiği konular arasındadır. Kabak çekirdeği tüketiminin saça faydası hakkında bir araştırma yoktur. Ancak kabak çekirdeği yağının saç uzamasını ve saç köklerini güçlendirdiği bilinmektedir.

Kabak Çekirdeği Prostata İyi Gelir Mi?

Erkekler için en büyük sağlık sorunlarından biri prostattır. Prostat hastalığı olan kişiler doğal yiyecekler ile bu sorunlarına şifa bulmak isteyebilir. Kabak çekirdeği de bu kapsamda tüketilmesi önerilen yiyeceklerden biridir. Düzenli bir şekilde kabak çekirdeği tüketilmesi hem prostata iyi gelir hem de prostatın büyümesini önler.

Kabak Çekirdeği Hamilelikte Tüketilir Mi?

Kabak çekirdeğinin protein, mineral ve vitamin içeriği oldukça yüksektir. Bu yüzden hamile kadınlar tarafından da tüketilmesi önerilir. Doğru miktarda tüketildiği takdirde hamile kadınlara dinçlik verdiği ifade edilir. Aynı zamanda içerisindeki doymamış yağ asitleri de anne karnındaki bebeğin sağlıklı gelişimini destekler.

Kabak Çekirdeği Faydaları Cinsellik

Kişiler tarafından dikkat edilen noktalardan birisi tükettikleri yiyeceklerin afrodizyak etkisi taşıyıp taşımadığıdır. Kabak çekirdeği afrodizyak etkisi olan besinlerden biridir. Çinko bileşeni kadınları cinsel açıdan uyarır. Omega-3 yağ asitleri da sağlıklı bir cinsel hayatı destekler. Bu yüzden kabak çekirdeği hem libidoyu yükseltir hem de doğurganlığı arttırır.