Yıldız'ın yüzüne ne oldu?

'Ferhunde Hanımlar' dizisinin başrol oyuncularından İpek Çeken, 2. Sayfa programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, diziden kazandığı parayı nasıl değerlendirdiğini anlattı.

"4 BİN 900 TL ALIYORDUM"

1993-1999 yılları arasında yayınlanan ve 1780 bölüm yayınlanan Ferhunde Hanımlar'ın İpek'i canlı yayında şunları anlattı: "Devlet Tiyatrosu oyuncusuyum ve yılın ilk ayında maaş 4 bin 900'le başlar. Sonra da vergi kesintisinden dolayı ilerleyen aylarda azalır.

"DİZİDEN KAZANDIĞIM PARAYLA EV ALDIM"

Biz dizide kendi kıyafetlerimizi kendimiz alırdık. Köklü bir aileyiz ve sonradan görmedik. Biz paralarımız biriktirdik zaten astronomik paralar almıyorduk. Kazandığımız paralar ufak ufak yatırımlar yaptık. Toplu taşıma ile gidiyorduk. Dizi bana bir ev aldırdı."

"ROL İÇİN SOYUNURUM"

İpek Çeken, "Bana gelen senaryo eğer çırılçıplak soyunmamı gerektiriyorsa soyunurum, ama değmesi lazım" ifadelerini kullandı.