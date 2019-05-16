Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İpek Çeken: Dizi bana bir ev aldırdı

Ünlü oyuncu İpek Çeken, '2. Sayfa' canlı yayınında açıklamalarda bulundu

İpek Çeken

'Ferhunde Hanımlar' dizisinin başrol oyuncularından İpek Çeken, 2. Sayfa programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, diziden kazandığı parayı nasıl değerlendirdiğini anlattı.

"4 BİN 900 TL ALIYORDUM"

1993-1999 yılları arasında yayınlanan ve 1780 bölüm yayınlanan Ferhunde Hanımlar'ın İpek'i canlı yayında şunları anlattı: "Devlet Tiyatrosu oyuncusuyum ve yılın ilk ayında maaş 4 bin 900'le başlar. Sonra da vergi kesintisinden dolayı ilerleyen aylarda azalır.

"DİZİDEN KAZANDIĞIM PARAYLA EV ALDIM"

Biz dizide kendi kıyafetlerimizi kendimiz alırdık. Köklü bir aileyiz ve sonradan görmedik. Biz paralarımız biriktirdik zaten astronomik paralar almıyorduk. Kazandığımız paralar ufak ufak yatırımlar yaptık. Toplu taşıma ile gidiyorduk. Dizi bana bir ev aldırdı."

"ROL İÇİN SOYUNURUM"

İpek Çeken, "Bana gelen senaryo eğer çırılçıplak soyunmamı gerektiriyorsa soyunurum, ama değmesi lazım" ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Della Miles ilk iftarını Bağcılar'da açtı - Magazin haberleri
MAGAZİNDünyaca ünlü sanatçı Bağcılar'da iftar yaptı
Yıldız Asyalı'nın yüzüne ne oldu? - Magazin haberleri
MAGAZİNYıldız'ın yüzüne ne oldu?
İpek Çeken kimdir, nereli ve kaç yaşında? İpek Çeken hayatı
MAGAZİNİpek Çeken kimdir?
Mustafa Yıldızdoğan'ın oğlu bedelli askerlikten faydalandı - Magazin haberleri
MAGAZİNOğlu bedelli askerlikten faydalandı
Eşref Kolçak yeniden hastaneye kaldırıldı - Magazin haberleri
MAGAZİNEşref Kolçak'tan haber var
Ayşe Hatun Önal, Güzide Duran'ın kardeşi Gökhan Duran'a açtığı davayı kazandı
MAGAZİNMahkeme, Ayşe Hatun Önal’ı haklı buldu
Kadir Doğulu çaldı Neslihan Atagül sırtında uyudu - Magazin haberleri
MAGAZİNKadir çaldı Neslihan sırtında uyudu
Rojda Demirer: Çok can yakarmış - Magazin haberleri
MAGAZİN"Çok can yakarmış!"
Oyuncu Isaac Kappy intihar etti - Magazin haberleri
MAGAZİNVeda mektubu paylaştı! İntihar etti...
Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva: 5 yıldır... - Magazin haberleri
MAGAZİN'Beni böyle bir kadından kurtardığı için Rabbime ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X