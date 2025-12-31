Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İpek Tuzcuoğlu'nun halası Firuze Mısırlıoğlu, hayatını kaybetti

        İpek Tuzcuoğlu'nun hala acısı

        İpek Tuzcuoğlu'nun halası Firuze Mısırlıoğlu, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 14:26 Güncelleme: 31.12.2025 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü oyuncunun acı günü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Geçtiğimiz yıl aralık ayında annesi Emel Tuzcuoğlu'nu kaybeden İpek Tuzcuoğlu, aralık ayında bir acı daha yaşadı.

        İpek Tuzcuoğlu'nun annesi Emel Tuzcuoğlu
        İpek Tuzcuoğlu'nun annesi Emel Tuzcuoğlu

        Ünlü oyuncu, bu kez de halası Firuze Mısırlıoğlu'nun acısıyla sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İpek Tuzcuoğlu; "Canım halam hakkın rahmetine kavuştu. Firuze Mısırlıoğlu'nun ruhuna Fatiha... Rabbim rahmetiyle kucaklasın" ifadelerini kullandı.

        İpek Tuzcuoğlu ve halası Firuze Mısırlıoğlu
        İpek Tuzcuoğlu ve halası Firuze Mısırlıoğlu
        ÖNERİLEN VİDEO

        Bandırma'da otomobil domuza çarpıp takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. (IHA)

        #İpek Tuzcuoğlu
        #Firuze Mısırlıoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi
        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı adliyeye sevk oldu!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı adliyeye sevk oldu!
        David Jurasek, Slavia Prag ile görüşüyor!
        David Jurasek, Slavia Prag ile görüşüyor!
        AYM'den kritik iptal kararı
        AYM'den kritik iptal kararı
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        4 gün geride kaldı... Korkutan bekleyiş!
        4 gün geride kaldı... Korkutan bekleyiş!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Van'da toprak altında gizli depo!
        Van'da toprak altında gizli depo!
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?