İpek Tuzcuoğlu'nun hala acısı
İpek Tuzcuoğlu'nun halası Firuze Mısırlıoğlu, hayatını kaybetti
Giriş: 31.12.2025 - 14:26 Güncelleme: 31.12.2025 - 14:26
Geçtiğimiz yıl aralık ayında annesi Emel Tuzcuoğlu'nu kaybeden İpek Tuzcuoğlu, aralık ayında bir acı daha yaşadı.İpek Tuzcuoğlu'nun annesi Emel Tuzcuoğlu
Ünlü oyuncu, bu kez de halası Firuze Mısırlıoğlu'nun acısıyla sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İpek Tuzcuoğlu; "Canım halam hakkın rahmetine kavuştu. Firuze Mısırlıoğlu'nun ruhuna Fatiha... Rabbim rahmetiyle kucaklasın" ifadelerini kullandı.İpek Tuzcuoğlu ve halası Firuze Mısırlıoğlu
