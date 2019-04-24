Dünyada akıllı telefon denildiğinde akla ilk gelen cihaz olan 'iPhone'lar popülaritesini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Milyonlarca kullanıcıya hizmet veren Apple, iPhone, İpad gibi cihazlarının daha hızlı hizmet verebilmesi için RAM, yani bellek temizleme seçeneğini sunuyor. Peki iPhone cihazlarda RAM nasıl temizlenir?

iPhone cihazlarda RAM temizleme işlemi iPhone X'ten önce ve iPhone X'ten sonraki modellerde farklılık gösteriyor.

iPHONE X'TEN ÖNCE ÇIKAN MODELLERDE RAM TEMİZLEME İŞLEMİ

- İlk olarak cihazın güç tuşuna basılı tutup ''Kapatmak için kaydırın'' yazısı gelene kadar bekleyin.

- Sonrasında iptal veya kapatmak için kaydır seçeneklerine dokunmayın.

- Ana ekran tuşuna bir kaç saniye basın, cihazın ana ekranı dönecek.

iPHONE X'TEN SONRA ÇIKAN MODELLERDE RAM TEMİZLEME İŞLEMİ

- iPhone X modeliyle ana ekran ''Home'' tuşu artık kullanılmıyor. Bu nedenle iPhone X ve sonrası modellerde 'Assistive Touch'' özelliğini aktif etmelisiniz.

- Bu özelliği aktif etmek için iPhone > Ayarlar > Genel > Erişebilirlik > Assistive Touch adımlarını takip edin.

- Assistive Touch'ı aktif ettikten sonra Uyut ve Ses Açma butonlarından birine aynı anda basılı tutun.

- Kapanma ekranı geldiğinde Assive Touch özelliğinden Ana Ekran tuşuna basılı tutun.