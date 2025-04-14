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        Haberler Bilgi Yaşam iPhone fiyatları ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? Apple İphone Türkiye fiyatları 2025! İşte güncel iphone fiyatları

        iPhone fiyatları ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? Apple iPhone Türkiye fiyatları 2025

        Teknoloji devi Apple Türkiye pazarındaki iPhone ürünlerine zam yaparak fiyatları güncelledi. ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı yeni tarifeler başta Çin olmak üzere Asya'nın çeşitli ülkelerinde üretim yapan Apple'ı vurdu. Yeni iphone fiyatları güncel olarak araştırılmaya başlandı. Henüz 17 çıkmazken iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max Türkiye fiyatları belli oldu. Peki iPhone fiyatları ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte, Apple iPhone Türkiye fiyatları 2025

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 17:41 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:41
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        İphone fiyatları telefon almayı düşünenlerin gündeminde yer alıyor. Zamla beraber, iPhone 16 Pro Max 1 TB fiyatı 119.999 TL'den, 131.999 TL'ye çıktı. Teknoloji devi Apple, ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıkladığı gümrük tarifelerinden en çok etkilenen şirketlerden birisi oldu. Peki İphone fiyatları ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte güncelen pahalı ve en ucuz iphone fiyatları

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        İPHONE FİYATLARI 2025 NE KADAR OLDU?

        2 Nisan tarihinde iPhone fiyatları zamlandı. Apple Watch, MacBook, AirPods ve iPad gibi diğer ürünler de zamdan etkilendi. En pahalı iPhone modeli olan iPhone 16 Pro Max 1 TB, zam sonrasında 131.999 TL’ye yükseldi.

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        APPLE TÜRKİYE FİYATLARINA ZAM YAPTI

        Model Eski fiyatı Yeni fiyatı
        iPhone 16 128 GB 64.999 TL 69.999 TL
        iPhone 16 Plus 128 GB 73.999 TL 79.999 TL
        iPhone 16 Pro 128 GB 82.999 TL 89.999 TL
        iPhone 16e 128 GB 47.999 TL 49.999 TL
        iPhone 15 128 GB 56.999 TL 59.999 TL
        iPhone 16 Pro Max 1 TB 119.999 TL 131.999 TL
        iPhone 15 Plus 128 GB 64.999 TL 69.999 TL
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        DİĞER APPLE ÜRÜNLERİNE DE ZAM GELDİ

        Model Eski fiyatı Yeni Fiyatı
        Apple Watch Series 18.299 TL 19.999 TL
        M4 çipli 13 inç MacBook Pro 74.999 TL 79.999 TL
        Watch Ultra 2 49.999 TL 55.999 TL
        iPad Pro M4 11 inç 48.499 TL 49.999 TL
        AirPods 4. Nesil 6.880 TL 7.699 TL
        AirPods Pro 2 11.690 TL 12.999 TL
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