iPhone fiyatları ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? Apple iPhone Türkiye fiyatları 2025
Teknoloji devi Apple Türkiye pazarındaki iPhone ürünlerine zam yaparak fiyatları güncelledi. ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı yeni tarifeler başta Çin olmak üzere Asya'nın çeşitli ülkelerinde üretim yapan Apple'ı vurdu. Yeni iphone fiyatları güncel olarak araştırılmaya başlandı. Henüz 17 çıkmazken iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max Türkiye fiyatları belli oldu. Peki iPhone fiyatları ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte, Apple iPhone Türkiye fiyatları 2025
İphone fiyatları telefon almayı düşünenlerin gündeminde yer alıyor. Zamla beraber, iPhone 16 Pro Max 1 TB fiyatı 119.999 TL'den, 131.999 TL'ye çıktı. Teknoloji devi Apple, ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıkladığı gümrük tarifelerinden en çok etkilenen şirketlerden birisi oldu. Peki İphone fiyatları ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte güncelen pahalı ve en ucuz iphone fiyatları
İPHONE FİYATLARI 2025 NE KADAR OLDU?
2 Nisan tarihinde iPhone fiyatları zamlandı. Apple Watch, MacBook, AirPods ve iPad gibi diğer ürünler de zamdan etkilendi. En pahalı iPhone modeli olan iPhone 16 Pro Max 1 TB, zam sonrasında 131.999 TL’ye yükseldi.
APPLE TÜRKİYE FİYATLARINA ZAM YAPTI