Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR LİSTESİ 31 ARALIK 2025 SORGULAMA: THY, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda hangi uçuş seferleri iptal oldu?

        THY'den açıklama geldi! İşte 31 Aralık 2025 İptal edilen uçuşlar listesi

        Yurdun doğu ve iç kesimlerinde etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları hava trafiğini vurdu. Türk Hava Yolları, 31 Aralık tarihli toplam 61 seferin iptal edildiğini duyururken, yolcuların gözü İstanbul'daki havalimanlarına çevrildi. Peki, THY'nin Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı kalkışlı hangi uçuşları iptal edildi? İptal edilen seferlerin listesi ve güncel uçuş durumu merak ediliyor. İşte iptal edilen uçuşlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 22:36 Güncelleme: 31.12.2025 - 00:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Soğuk hava ve olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle yılın son gününde uçuşlarda aksaklıklar yaşanıyor. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, 31 Aralık’ta planlanan 61 seferin iptal edildiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından özellikle Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı’ndan seyahat edecek yolcular “Hangi THY seferleri iptal oldu?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Detaylar haberimizde...

        2

        "UÇUŞ EMNİYETİ ÖNCELİĞİMİZDİR"

        THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirmede, iptal kararlarının temel nedeninin yolcu güvenliği olduğunu vurguladı.

        Üstün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

        3

        YOLCULAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

        Seferi iptal olan yolcuların mağduriyet yaşamaması adına THY, tüm işlemlerin dijital kanallar üzerinden yapılabileceğini hatırlattı.

        4

        İPTAL OLAN UÇAK SEFERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

        Yolcular; uçuş durumlarını sorgulamak, bilet değişim ve iade işlemlerini gerçekleştirmek için, turkishairlines.com adresini veya THY mobil uygulamasını kullanabilecekler.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'a kar yağdı
        İstanbul'a kar yağdı
        Okullar tatil mi?
        Okullar tatil mi?
        THY, 61 seferini iptal etti
        THY, 61 seferini iptal etti
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti