THY'den açıklama geldi! İşte 31 Aralık 2025 İptal edilen uçuşlar listesi
Yurdun doğu ve iç kesimlerinde etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları hava trafiğini vurdu. Türk Hava Yolları, 31 Aralık tarihli toplam 61 seferin iptal edildiğini duyururken, yolcuların gözü İstanbul'daki havalimanlarına çevrildi. Peki, THY'nin Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı kalkışlı hangi uçuşları iptal edildi? İptal edilen seferlerin listesi ve güncel uçuş durumu merak ediliyor. İşte iptal edilen uçuşlar listesi...
Soğuk hava ve olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle yılın son gününde uçuşlarda aksaklıklar yaşanıyor. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, 31 Aralık’ta planlanan 61 seferin iptal edildiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından özellikle Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı’ndan seyahat edecek yolcular “Hangi THY seferleri iptal oldu?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Detaylar haberimizde...
"UÇUŞ EMNİYETİ ÖNCELİĞİMİZDİR"
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirmede, iptal kararlarının temel nedeninin yolcu güvenliği olduğunu vurguladı.
Üstün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."
YOLCULAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
Seferi iptal olan yolcuların mağduriyet yaşamaması adına THY, tüm işlemlerin dijital kanallar üzerinden yapılabileceğini hatırlattı.