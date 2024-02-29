Hava ulaşımına sis engeli: Birçok uçak seferi iptal edildi! İşte 29 Şubat iptal olan uçak seferleri
İstanbul, sisli bir hava ile güne başladı. Sisli hava hem deniz hem de hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde vapur seferleri iptal olurken bir açıklama da Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nden geldi ve uçuşların yüzde 10'luk kısmının iptal edildiği bildirildi. İşte, 29 Şubat Perşembe iptal olan uçak seferleri...
İstanbul'daki yoğun sis, hava ulaşımını olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesini ciddi oranda düşüren sisin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantı yaptı ve bazı uçak seferlerinin iptaline karar verdi. İşte, 29 Şubat Perşembe iptal olan uçak seferleri...
29 ŞUBAT PERŞEMBE İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş) olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 13.00'a kadar olan uçuşların yüzde 10'unu iptal ettiğini duyurdu.
Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından konuyla ilgili, yapılan açıklamada, "İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 29 Şubat tarihinde saat 13.00’a kadar olan uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
29 ŞUBAT PERŞEMBE İPTAL OLAN PEGASUS SEFERLERİ
Pegasus Hava Yolları da hava muhalefeti nedeniyle 18 seferini karşılıklı iptal etti.
Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yarın Sabiha Gökçen kalkışlı-varışlı icra edilmesi planlanırken karşılıklı iptal edilen seferler şöyle sıralandı:
PC4450 Sabiha Gökçen-Konya
PC4451 Konya-Sabiha Gökçen
PC2810 Sabiha Gökçen-Trabzon
PC2811 Trabzon-Sabiha Gökçen
PC4782 Sabiha Gökçen-Milas-Bodrum
PC4783 Milas-Bodrum-Sabiha Gökçen
PC2182 Sabiha Gökçen-İzmir
PC2183 İzmir-Sabiha Gökçen
PC2660 Sabiha Gökçen-Ankara
PC2661 Ankara-Sabiha Gökçen
PC4752 Sabiha Gökçen-Adana
PC4753 Adana-Sabiha Gökçen
PC2790 Sabiha Gökçen-Samsun
PC2791 Samsun-Sabiha Gökçen
PC2732 Sabiha Gökçen-Kayseri
PC2733 Kayseri-Sabiha Gökçen
PC4762 Sabiha Gökçen-Dalaman
PC4763 Dalaman-Sabiha Gökçen