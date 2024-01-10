Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli! İşte 10 Ocak Çarşamba iptal olan vapur ve feribot seferleri....
İptal olan İDO, BUDO ve İstanbul Şehir Hatları seferleri, Meteoroloji tarafından yayınlanan sarı kodlu uyarının ardından araştırılmaya başlandı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İstanbul Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise Bebek, Anadolu Hisarı, Eminönü, Emirgan gibi hatlarda vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. İşte 10 Ocak Çarşamba iptal olan İDO, BUDO ve İstanbul Şehir Hatları seferleri...
İptal olan vapur ve feribot seferleri listesi, 10 Ocak 2024 Çarşamba günü için yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde kar ve karla karşılık yağmur görüleceğini duyurdu. Bursa, Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kocaeli illerinde ise sarı kodlu uyarı verildi. Olumsuz hava koşullarının etkisini göstermesiyle birlikte İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Şehir Hatları bazı vapur ve feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. İşte 10 Ocak iptal olan İDO, BUDO ve İstanbul Şehir Hatları seferleri...
İDO SEFER İPTALLERİNİ AÇIKLADI!
10 Ocak tarihi için İDO sefer iptalleri:
Bursa-Kadıköy Kalkış:07:30 Bandırma-Kadıköy Kalkış:07:459 Ocak tarihi için İDO sefer iptalleri:
Bursa-Kadıköy Kalkış:07:30
Bandırma-Kadıköy Kalkış:07:45
Kadıköy-Bursa Kalkış:14:50
Kadıköy-Bandırma Kalkış:19:00
BUDO 12 SEFERİNİ İPTAL ETTİ
10.01.2024 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
10.01.2024 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
10.01.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
10.01.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
10.01.2024 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
10.01.2024 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
10.01.2024 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
10.01.2024 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
10.01.2024 16:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
10.01.2024 16:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
10.01.2024 19:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
10.01.2024 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.