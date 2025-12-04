Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Irak, Hizbullah ve Husilerin mal varlığını dondurdu | Dış Haberler

        Irak, Hizbullah ve Husilerin mal varlığını dondurdu

        Irak, Lübnan Hizbullah'ının ve Husilerin terör eylemi gerçekleştirmeye katıldıklarını belirterek mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 18:34 Güncelleme: 04.12.2025 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Irak, Hizbullah ve Husilerin mal varlığını dondurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Irak, Lübnan Hizbullah'ı ve Husilerin "terör eylemi gerçekleştirmeye katıldıkları" gerekçesiyle taşınır ve taşınmaz mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

        Söz konusu karar, Irak Resmi Gazetesi "Vakayi İrakiyye'de yayımlandı.

        "Teröristlerin Mal Varlıklarını Dondurma Komitesi" tarafından alınan 17 Kasım 2025 tarihli kararın, 19 Mart 2025'te "Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Ofisi"nin sunduğu rapora dayanarak, 2015 tarihli 39 sayılı Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Yasası ile Teröristlerin Mal Varlığını Dondurma Sistemi'nin ilgili maddesi uyarınca alındığı kaydedildi.

        Irak Merkez Bankası'ndaki "Teröristlerin Mal Varlığını Dondurma Komitesi" tarafından yapılan yazılı açıklamada, "2025 yılına ait 61 sayılı komisyon kararına ve bu kararın 17 Kasım 2025'te, resmi gazete Vakayi İrakiyye’nin 4848. sayısında yayımlanmasına atıfla, söz konusu karar, Malezya devletinin talebi ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1373 (2001) sayılı kararı doğrultusunda DEAŞ ve El-Kaide terör örgütleriyle bağlantılı bir dizi kişi ve yapının mal varlıklarının dondurulmasını içeriyor." denildi.

        Ancak listede, anılan iki örgütle (Hizbullah ve Husiler) herhangi bir terör faaliyeti bulunmayan bazı parti ve kuruluşlara da yer verildiği aktarılan açıklamada, Irak tarafının onayının yalnızca DEAŞ ve El-Kaide ile bağlantılı kişi ve yapılara yönelik olduğu kaydedildi.

        Ancak diğer bazı yapıların listeye dahil edilmesini, listenin "gerekli düzeltmeler yapılmadan" yayımlanmış olmasından kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, resmi gazetede yayımlanan listenin düzeltilerek, DEAŞ ve El-Kaide ile ilişkili olmayan söz konusu parti ve kuruluşların listeden çıkarılacağı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Raporlama safhasına geçiyoruz"
        "Raporlama safhasına geçiyoruz"
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Dilovası'ndaki faciada müfettiş raporu çıktı!
        Dilovası'ndaki faciada müfettiş raporu çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı