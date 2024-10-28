Irak'ın kuzeyinde 23 terörist etkisiz etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 23 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yerli ve milli gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" ifadelerine yer verildi.