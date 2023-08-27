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        Haberler Dünya Irak'ta çocuk katili üvey anneye verilen ceza tartışma yarattı

        Irak'ta çocuk katili üvey anneye verilen ceza tartışma yarattı

        Irak'ta üvey çocuğunu işkence öldüren anneye verilen 15 yıllık hapis cezası ülkede tartışmalara yol açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 18:43 Güncelleme: 27.08.2023 - 18:48
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        Irak'ta 'katil üvey anne' tartışması
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        Irak'ta 7 yaşındaki çocuğu işkence ile öldürmekten suçlu bulunan üvey anne için verilen 15 yıl hapis cezası tartışma yarattı.

        Başkent Bağdat’ta haziran ayında Azra el-Cenabi isimli bir kadının, evde çeşitli işkencelere maruz bıraktığı 7 yaşındaki üvey oğlu Musa'nın ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı.

        İçişleri Bakanlığına bağlı Suçla Mücadele Müdürlüğü, çocuğun ölümüne neden olan üvey annenin, işkence yaptığına dair itiraflarını içeren bir video yayınladı.

        Üvey anne, sorgusunda, Musa'ya zorla tuz yedirdiğini, çeşitli yaralayıcı aletlerle işkence yaptığını ve evde günlerce uyguladığı işkenceler sonucu çocuğun öldüğünü anlattı.

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        Bu itiraflar ülkede özellikle sosyal medyada büyük tepki toplarken mahkeme söz konusu kadın için 15 yıl hapis cezası verdi.

        Mahkemenin verdiği bu karar ülkede tartışmalara neden oldu.

        Verilen ceza yetersiz bulunurken bazı sosyal medya kullanıcıları Azra el-Cenabi’nin idam edilmesi gerektiğini savundu.

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        #Irak
        #haberler
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