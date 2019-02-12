Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Saad Maan yaptığı yazılı açıklamada, bir babanın Bağdat'ta oğlunun kaçırıldığını ve kendisinden fidye talep edildiğini belirterek şikayette bulunduğunu ifade etti.

AA'nın haberine göre, babanın şikayeti üzerine soruşturma başlatıklarını belirten Maan, olayla ilgili bilgileri toplayıp güvenlik kamera kayıtlarını izlediklerini kaydetti.

Maan, soruşturma sonucunda, kaçırıldığını iddia eden kişinin bir arkadaşının evinde gizlendiğinin belirlendiğini aktardı.

Bakanlık Sözcüsü, "Kaçırıldım" diyerek babasını arayan ve 100 bin dolar fidye isteyen söz konusu kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bilgisini verdi.

Maan, babasından para koparmaya çalışan oğlun kişisel bilgileri hakkında ayrıntı paylaşmadı.

5 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Iraklı Avukat Tarık Harb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaçırıldığını iddia edip babasından para almak isteyen şahsın Irak yasalarına göre 5 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtti.

ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinden sonra meydana gelen terör ve çatışmaların yol açtığı güvenlik boşluğundan yararlanan bazı kişiler, iş adamları başta olmak üzere maddi durumu iyi olanlar ve ülkedeki yabancıları kaçırıp ailelerinden fidye talep ediyordu.

Irak'ta geçmiş yıllara göre kaçırma vakalarında düşüş olsa da zaman zaman bu tür olaylar yaşanmaya devam ediyor.