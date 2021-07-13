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Irak'ta pandemi hastanesinde yangın faciası! Çok sayıda ölü var

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında en 36 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

Irak'ta pandemi hastanesinde yangın faciası! Çok sayıda ölü var
Irak'ta hastane yangını: Çok sayıda ölü var!
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AA

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.​​​​​​​

CAN KAYBI 36'YA YÜKSELDİ

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında ölü sayısı arttı

AA'nın haberine göre; yangında son belirlemelere göre 36 kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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