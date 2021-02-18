AA

Irak'ta İngiltere varyantı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine başkent Bağdat'ta ve Kerkük'te sokağa çıkma yasağı uygulamasına başlandı. Hükümet tarafından alınan karar uyarınca, cuma, cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasağı tam gün, diğer günler ise 2 hafta boyunca akşam 20.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Kovid-19'la mücadele kapsamında Kerkük'te oluşturulan kriz masasından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yeni tedbirler kapsamında taziye merasimleri ve kapalı mekanlarda düğün yapılması yasaklandı. Ayrıca cami ve mescitler sadece namaz vakitlerinde açık tutulacak.

Irak Sağlık Bakanı Hasan Temimi, 15 Şubat'ta ülkede İngiltere varyantı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğini duyurmuştu.