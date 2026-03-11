Canlı
        Haberler Dünya "Irak topraklarının İran karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz" | Dış Haberler

        "Irak topraklarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz"

        Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak topraklarının herhangi bir grup tarafından İran'a saldırı amacıyla kullanılmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 20:38
        Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Sudani, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, Irak hükümeti ve halkı adına İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyelerini ileten Sudani, Hamaney’in ailesine ve İran halkına başsağlığı dileyerek, saldırıda yaralananların en kısa sürede iyileşmesini temenni etti.

        Sudani, Irak’ın İran’ı hedef alan “haksız savaşı” reddettiğini ve kınadığını belirterek, bölgenin güvenliği ile halkların barış içinde yaşamasına önem verdiklerini vurguladı.

        Savaşın sona ermesi, diyalog ve barışçıl çözümlere dönülmesi için çaba göstermeye hazır olduklarını kaydeden Sudani, "hükümetinin İran’ın güvenliği ve egemenliğine saygı gösterdiğini, Irak topraklarının herhangi bir grup tarafından İran’a saldırı amacıyla kullanılmasına izin verilmeyeceğini" söyledi.

        Sudani, buna karşılık Irak topraklarını hedef alan saldırıların da ülkenin egemenliği ve güvenliğinin ihlali anlamına geldiğini belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu ve savaşın sona erdirilmesi ile diyalog çabalarını zayıflattığını kaydetti.

