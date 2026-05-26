        Haberler Dünya İran: ABD, bariz bir ateşkes ihlali gerçekleştirdi | Dış Haberler

        İran: ABD, bariz bir ateşkes ihlali gerçekleştirdi

        İran Dışişleri Bakanlığı, son iki gündür İran ve ABD güçleri arasında Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin bariz bir şekilde ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 15:28 Güncelleme:
        İran: ABD ateşkesi ihlal etti

        İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin geçici ateşkesi bariz bir şekilde ihlal ettiğini bildirdi.

        İran Dışişleri Bakanlığından, son iki gündür İran ve ABD güçleri arasında Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "ABD'nin terörist ordusu son 48 saat içinde Hürmüzgan bölgesinde bariz bir ateşkes ihlali gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

        İran'ın, "hiçbir saldırganlığı cevapsız bırakmayacağı ve kendini savunmakta tereddüt etmeyeceği" belirtildi.

