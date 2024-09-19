İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Kimseyle sorunumuz yok ancak zorbalığa müsamaha göstermeyiz

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'da Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, hükümetinin iç ve dış politikadaki hedeflerini anlattı.

Dünyanın tüm ülkeleriyle karşılıklı saygıya dayalı etkileşimi ve ilişkileri genişletmeyi hedeflediklerini belirten Pezeşkiyan, "Birçok kez farklı platformlarda dile getirdiğim gibi bizim hiçbir ülkeyle kavgamız yok. Barış, dostluk ve karşılıklı saygıya dayalı şekilde ilişkilerin geliştirilmesi için çabalıyoruz ancak zorbalığa kesinlikle müsamaha göstermeyiz." dedi.

Pezeşkiyan, Gazze ve Lübnan'da saldırılarını sürdüren İsrail'i destekleyen Batılı ülkeleri hedef alarak, "On binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesine ve okulların, hastanelerin bombalanmasına nasıl ve ne şekilde destek verebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Komşu ülkelerle ilişkilerin de güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Pezeşkiyan, komşu ülkelerle imzalanan anlaşmaların takip edilmesi, enerji sektörü, ulaşım ve transit ile sınır ticaretinin kapasitesinin etkinleştirilmesi gerektiğini bu konuda Meclis'in önemli rolü olduğunu sözlerine ekledi.