İran'da 14 asker hayatını kaybetti
İran'ın Zencan eyaletinde ABD ve İsrail'in saldırılarında patlamayan mühimmatların infilak etmesi sonucu Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 14 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Giriş: 01 Mayıs 2026 - 21:12
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 14 asker hayatını kaybetti.
Buna göre, Zencan eyaletinde ABD ve İsrail saldırılarında patlamayan mühimmatlar arama-tarama faaliyetleri sırasında infilak etti.
Patlama nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 14 asker ölürken 2 asker de yaralandı.
Bölgede devam eden arama-tarama faaliyetleri sonucu 15 binden fazla patlamamış mühimmat tespit edilerek imha edildi.
*Fotoğraf: Associated Press, temsilidir
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ