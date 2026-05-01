        Haberler Dünya İran'da 14 asker hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İran'da 14 asker hayatını kaybetti

        İran'ın Zencan eyaletinde ABD ve İsrail'in saldırılarında patlamayan mühimmatların infilak etmesi sonucu Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 14 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 21:12 Güncelleme:
        İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 14 asker hayatını kaybetti.

        Buna göre, Zencan eyaletinde ABD ve İsrail saldırılarında patlamayan mühimmatlar arama-tarama faaliyetleri sırasında infilak etti.

        Patlama nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 14 asker ölürken 2 asker de yaralandı.​​​​​​​

        Bölgede devam eden arama-tarama faaliyetleri sonucu 15 binden fazla patlamamış mühimmat tespit edilerek imha edildi.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        Maçta heyecan sürüyor!
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Trump'tan AB'ye yeni gümrük vergisi
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
