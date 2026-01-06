Habertürk
        Haberler Dünya İran'da 634 güvenlik görevlisi yaralandı | Dış Haberler

        İran'daki protestolarda 634 güvenlik görevlisi yaralandı

        İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle düzenlenen gösterilerdeki olaylar sırasında 568 polis ile gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubu 66 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 19:47 Güncelleme: 06.01.2026 - 20:58
        İran'daki protestolarda 634 güvenlik görevlisi yaralandı
        İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda şu ana kadar 634 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.

        İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, gösterilerdeki olaylar sırasında 568 polis ile gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubu 66 kişi yaralandı.

        Güvenlik görevlilerinin ikisi gerçek mermiyle, 152'si av tüfeği mermisi, 11'inin de bıçakla yaralandığı bilgisi verildi.

        Diğer yandan gösterilerin başladığı Tahran Kapalı Çarşı civarında bugün de bir grup protesto için toplandı.

        Ülke yönetimi aleyhine slogan atan yaklaşık 150 kişilik grup polisin müdahalesiyle dağıtıldı.

        İran'daki gösteriler

        İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

        Hükümet, halkın ekonomik sorunlarını ortadan kaldırmak için çaba sarf ettiklerini belirtmişti.

        Can kayıplarının yaşandığı olaylarda İran tarafından şu ana kadar toplam ölü sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

