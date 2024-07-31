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        Haberler Dünya Ortadoğu İran'da cami kubbesine “intikam bayrağı” çekildi | Dış Haberler

        İran'da cami kubbesine “intikam bayrağı” çekildi

        İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Arapça "Hüseyin'in intikamı" yazılı kırmızı bayrak çekildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 18:05 Güncelleme: 31.07.2024 - 18:05
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        Haniye suikastı: İntikam bayrağı çekildi!
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        Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine Haniye'nin öldürülmesinin ardından “intikam” anlamına gelen ve üzerinde Arapça “Hüseyin'in intikamı” yazılı kırmızı bayrak çekildi.

        İntikam bayrağı en son 3 Ocak'ta Kasım Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınında gerçekleşen canlı bomba saldırısının ardından göndere çekilmişti.

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