İran Dışişleri Bakanı'nın ses kaydı sızdı, soruşturma başlatıldı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Tahran Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın, Dışişleri Bakanı Zarif'in gizli kalması gereken ses kayıtlarının sızdırılmasında rol alan kişilerin tespit edilmesi amacını taşıdığı kaydedildi.

Soruşturmanın, ülkenin iç veya dış politikasıyla ilgili plan ve sırları, bunlara erişimi olmayan kişilere sağlayanlar hakkındaki cezaları öngören İslami Ceza Kanunu'nun 501'inci maddesi kapsamında açıldığı belirtilerek, suçun faillerinin ve nasıl işlendiğinin tespit edilebilmesi için güvenlik birimlerine gerekli talimatların verildiği kaydedildi.

Öte yandan İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, "Zarif'i Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'na davet ediyoruz. Komisyon, ses dosyasının içeriğini ve bu dosyanın neden ve nasıl sızdırıldığını araştıracak." dedi.

NE OLMUŞTU?

Viyana'daki İran'la nükleer anlaşmanın canlandırılması görüşmelerinde ilerleme kaydedildiği haberlerinin ardından mart ayında İranlı ekonomist Said Lilaz'ın İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le yaptığı sohbetin ses kaydının Londra merkezli Iran International sitesinde yayımlanmasıyla ortalık karıştı.

Ses kaydına göre Zarif, ABD tarafından Ocak 2020'de öldürülen eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve dahil Devrim Muhafızları'nın İran'da her alanda dizginleri ele geçirip karar mekanizmasını yönlendirdiğini, bu kapsamda dini lider Ayetullah Ali Hamaney ile birlikte Dışişleri Bakanlığı'nı hiçe saydıklarını ve dış politikayı etkilediklerini, nükleer anlaşmayı engellemeye çalıştıklarını ifade ediyor.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, ses kaydının özgünlüğünü yalanlamasa da Zarif'in sözlerinin cımbızlanarak yayımlandığını ve dolayısıyla bağlamından koparıldığını savundu.