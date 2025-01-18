Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran'da iki Yargıtay hakimi suikast sonucu hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İran'da iki Yargıtay hakimi suikast sonucu hayatını kaybetti

        İran'ın başkenti Tahran'daki Yüksek Mahkeme önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 Yargıtay hakimi hayatını kaybetti, biri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 12:42 Güncelleme: 18.01.2025 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran'da iki Yargıtay hakimi suikaste uğradı
        ABONE OL

        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'daki Yüksek Mahkeme önünde silahlı bir saldırgan tarafından Yargıtay hakimlerine suikast düzenlendi.

        Saldırıda Hüccetulislam Mukise ve Hüccetulislam Razini adlı iki hakim yaşamını yitirdi. Bir hakim ile koruması da yaralanırken saldırganın olayın ardından kendini vurarak intihar ettiği bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #iran
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Bol köpüklü Türk kahvesinin püf noktaları
        Bol köpüklü Türk kahvesinin püf noktaları
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Daha 16 yaşında! Alkollü sürücü kuryeyi öldürdü
        Daha 16 yaşında! Alkollü sürücü kuryeyi öldürdü
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İsrail kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail kabinesi ateşkesi onayladı
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"